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सिद्धारमैया के बेटे को इनाम, मंत्री बना रही कांग्रेस; डीके के साथ 13 लोग लेंगे शपथ | पूरी लिस्ट

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण पूरा! डीके शिवकुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे शामिल होंगे। देखें 14 मंत्रियों की पूरी लिस्ट और शपथ ग्रहण से जुड़ा हर ताजा अपडेट।

सिद्धारमैया के बेटे को इनाम, मंत्री बना रही कांग्रेस; डीके के साथ 13 लोग लेंगे शपथ | पूरी लिस्ट

कर्नाटक की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार डीके शिवकुमार आज, 3 जून 2026 को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ 13 अन्य मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन स्थित 'ग्लास हाउस' में शाम 4:05 बजे आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

डीके शिवकुमार के साथ-साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य भी आज शपथ ले रहे हैं। दिल्ली में आलाकमान के साथ मैराथन बैठकों के बाद क्षेत्रीय, जातीय और गुटीय समीकरणों को साधते हुए मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। इस सूची में पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया का नाम भी प्रमुखता से शामिल है।

आज शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची इस प्रकार है:

  • डीके शिवकुमार (मुख्यमंत्री)
  • डॉ. जी परमेश्वर
  • केएच मुनियप्पा
  • केजे जॉर्ज
  • एमबी पाटिल
  • रामलिंगा रेड्डी
  • सतीश जारकीहोली
  • कृष्ण बायरेगौड़ा
  • प्रियांक खरगे
  • यूटी खादर
  • ईश्वर खंड्रे
  • यतींद्र सिद्धारमैया
  • बैरती सुरेश
  • शरण प्रकाश पाटिल

सिद्धारमैया का इस्तीफा और सत्ता ट्रांसफर

यह राजनीतिक बदलाव कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहे 'पावर-शेयरिंग एग्रीमेंट'का परिणाम है। इसी समझौते के तहत पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक में सर्वसम्मति से डीके शिवकुमार को विधायक दल का नया नेता चुना गया, जिससे उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।

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शपथ ग्रहण समारोह और दिग्गजों का जमावड़ा

इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई अन्य राज्यों के कांग्रेस मुख्यमंत्री बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। डीके शिवकुमार ने इस मौके पर स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि जनता की सेवा के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है।

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शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए बेंगलुरु शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए लोक भवन और उसके आसपास के इलाकों को अलग-अलग सुरक्षा जोनों में बांटा गया है। समारोह के संपन्न होने के बाद डीके शिवकुमार का लोक भवन से विधान सौधा तक एक 'ओपन-जीप' रोड शो भी प्रस्तावित है, जिसके सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने विशेष ट्रैफिक कॉरिडोर बनाया है

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लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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