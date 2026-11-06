Diwali-Chhath Trains: बिहार के लिए 106 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, वंदे भारत भी शामिल; पूरी लिस्ट आई

रेलवे ने 106 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब और बेंगलुरु से चलेंगी ट्रेनें। वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल। जानें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों की पूरी लिस्ट, रूट और तारीखें।

दिल्ली, मुंबई, पंजाब से बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत भी शामिल; देखें रूट और तारीखें (Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

Diwali-Chhath Special Trains List 2026: दिवाली और छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 106 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था की है। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। ये ट्रेनें दिल्ली, पंजाब, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और देश के दूसरे शहरों से बिहार के अलग-अलग स्टेशनों तक चलेंगी। रेलवे की इस व्यवस्था से त्योहारों के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं मिल सकेंगी।

दिवाली और छठ के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। इन ट्रेनों से पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया कोर्ट, रक्सौल और मधुबनी समेत बिहार के कई प्रमुख स्टेशनों को जोड़ा गया है।

रेलवे की ओर से दिल्ली, कोलकाता, रानी कमलापति, ग्वालियर, सियालदह, खुर्दा रोड, योग नगरी ऋषिकेश, लुधियाना, अमृतसर, आनंद विहार, शकूरबस्ती, धनबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

बिहार के लिए रेलवे ने कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं? पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सरस्वती चंद्र के मुताबिक, 3 नवंबर 2026 तक जोन के स्टेशनों से शुरू होने वाली या यहां समाप्त होने वाली 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई थी। इसके अलावा पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में चल रही हैं, जबकि 51 जोड़ी ट्रेनें इस जोन के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजर रही हैं।

पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी सूची में 12 प्रमुख रेल कॉरिडोर पर 101 जोड़ी यानी 202 स्पेशल ट्रेन सेवाओं का ब्योरा दिया गया है।

दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

दिल्ली और बिहार के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत समेत कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें नई दिल्ली, आनंद विहार और शकूरबस्ती से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए ट्रेनें शामिल हैं।

पटना/दानापुर से दिल्ली के बीच ट्रेनें ट्रेन नंबर 02253: पटना से नई दिल्ली। वंदे भारत स्पेशल। हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को 28 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 02254: नई दिल्ली से पटना। वंदे भारत स्पेशल। हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को 26 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 02251: पटना से नई दिल्ली। वंदे भारत स्पेशल। हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को 26 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 02252: नई दिल्ली से पटना। वंदे भारत स्पेशल। हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को 25 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04088: नई दिल्ली से पटना। रोजाना 30 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04087: पटना से नई दिल्ली। रोजाना 1 दिसंबर तक।

ट्रेन नंबर 03257: दानापुर से आनंद विहार। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 03258: आनंद विहार से दानापुर। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 03293: पटना से आनंद विहार। रोजाना 21 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 03294: आनंद विहार से पटना। रोजाना 22 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04096: आनंद विहार से पाटलिपुत्र। रोजाना 29 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04095: पाटलिपुत्र से आनंद विहार। रोजाना 30 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04090: नई दिल्ली से दानापुर। हर शुक्रवार और बुधवार को 27 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04089: दानापुर से नई दिल्ली। हर शनिवार और गुरुवार को 28 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04404: शकूरबस्ती से पटना। 5 से 7 नवंबर और 10 से 14 नवंबर तक।

ट्रेन नंबर 04403: पटना से शकूरबस्ती। 6 से 8 नवंबर और 11 से 15 नवंबर तक।

चंडीगढ़, फिरोजपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनें पटना और चंडीगढ़/फिरोजपुर के बीच तीन जोड़ी ट्रेनें 04510: चंडीगढ़ से पटना। 6 नवंबर को।

04509: पटना से चंडीगढ़। 7 नवंबर को।

04512: चंडीगढ़ से पटना। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

04511: पटना से चंडीगढ़। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

04616: फिरोजपुर से पटना। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

04615: पटना से फिरोजपुर। हर बुधवार को 25 नवंबर तक।

धनबाद/गया और दिल्ली के बीच पांच जोड़ी ट्रेनें 03309: धनबाद से दिल्ली। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

03310: दिल्ली से धनबाद। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

03639: धनबाद से शकूरबस्ती। हर सोमवार और शुक्रवार को 30 नवंबर तक।

03640: शकूरबस्ती से धनबाद। हर मंगलवार और शनिवार को 1 दिसंबर तक।

04064: दिल्ली से गया। शनिवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन 30 नवंबर तक।

04063: गया से दिल्ली। रविवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन 1 दिसंबर तक।

03697: गया से नई दिल्ली। हर मंगलवार और शनिवार को 28 नवंबर तक।

03698: नई दिल्ली से गया। हर बुधवार और रविवार को 29 नवंबर तक।

02397: शेखपुरा से आनंद विहार। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

02398: आनंद विहार से शेखपुरा। हर सोमवार को 30 नवंबर तक। उत्तर बिहार और दिल्ली के बीच चलेंगी ये ट्रेनें उत्तर बिहार के प्रमुख शहरों को दिल्ली से जोड़ने के लिए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

02563: बरौनी से नई दिल्ली। रोजाना 30 नवंबर तक।

02564: नई दिल्ली से बरौनी। रोजाना 30 नवंबर तक।

02569: दरभंगा से नई दिल्ली। रोजाना 30 नवंबर तक।

02570: नई दिल्ली से दरभंगा। रोजाना 30 नवंबर तक।

05219: मुजफ्फरपुर से आनंद विहार। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

05220: आनंद विहार से मुजफ्फरपुर। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

05579: पूर्णिया कोर्ट से आनंद विहार। हर शुक्रवार और रविवार को 29 नवंबर तक।

05580: आनंद विहार से पूर्णिया कोर्ट। हर रविवार और मंगलवार को 1 दिसंबर तक।

05575: सहरसा से आनंद विहार। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

05576: आनंद विहार से सहरसा। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

05283: मुजफ्फरपुर से आनंद विहार। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

05284: आनंद विहार से मुजफ्फरपुर। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

04028: आनंद विहार से मुजफ्फरपुर। हर मंगलवार और शुक्रवार को 24 नवंबर तक।

04027: मुजफ्फरपुर से आनंद विहार। हर बुधवार और शनिवार को 25 नवंबर तक।

04010: दिल्ली से सीतामढ़ी। हर गुरुवार को 19 नवंबर तक।

04009: सीतामढ़ी से दिल्ली। हर शनिवार को 21 नवंबर तक।

04014: आनंद विहार से लौकहा बाजार। रोजाना 29 नवंबर तक।

04013: लौकहा बाजार से आनंद विहार। रोजाना 30 नवंबर तक।

04072: नई दिल्ली से सुपौल। रोजाना 28 नवंबर तक।

04071: सुपौल से नई दिल्ली। रोजाना 30 नवंबर तक।

04098: शकूरबस्ती से दरभंगा। गुरुवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन 29 नवंबर तक।

04097: दरभंगा से शकूरबस्ती। बुधवार छोड़कर सप्ताह में छह दिन 30 नवंबर तक।

04406: शकूरबस्ती से मानसी। 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को।

04405: मानसी से शकूरबस्ती। 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को।

04410: शकूरबस्ती से झंझारपुर। 5 से 7 नवंबर और 10 से 14 नवंबर तक।

04409: झंझारपुर से शकूरबस्ती। 6 से 8 नवंबर और 11 से 15 नवंबर तक।

04078: दिल्ली से दरभंगा। 10 नवंबर को।

04077: दरभंगा से दिल्ली। 11 नवंबर को। पंजाब और उत्तर बिहार के बीच स्पेशल ट्रेनें पंजाब से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए नौ जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

04668: अमृतसर से बरौनी। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

04667: बरौनी से अमृतसर। हर मंगलवार को 1 दिसंबर तक।

04652: अमृतसर से जयनगर। हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 29 नवंबर तक।

04651: जयनगर से अमृतसर। हर शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को 1 दिसंबर तक।

04640: छेहरटा से मुजफ्फरपुर। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

04639: मुजफ्फरपुर से छेहरटा। हर मंगलवार को 1 दिसंबर तक।

04536: चंडीगढ़ से बरौनी। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

04535: बरौनी से चंडीगढ़। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

04656: लुधियाना से सहरसा। 6, 9 और 11 नवंबर को।

04655: सहरसा से लुधियाना। 8, 11 और 13 नवंबर को।

04662: लुधियाना से दरभंगा। 7, 10 और 11 नवंबर को।

04661: दरभंगा से लुधियाना। 8, 11 और 12 नवंबर को।

04528: सरहिंद से सहरसा। 5, 9 और 12 नवंबर को।

04527: सहरसा से अंबाला कैंट। 6, 10 और 13 नवंबर को।

04664: लुधियाना से गया। 12 नवंबर को।

04663: गया से लुधियाना। 13 नवंबर को।

04314: योग नगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर। हर रविवार और गुरुवार को 29 नवंबर तक।

04313: मुजफ्फरपुर से योग नगरी ऋषिकेश। हर सोमवार और शुक्रवार को 30 नवंबर तक।

पटना और हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेनें पटना और हावड़ा के बीच आठ जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

03135: सियालदह से पटना। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

03136: पटना से सियालदह। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

03511: आसनसोल से पटना। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

03512: पटना से आसनसोल। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

02024: पटना से हावड़ा। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

02023: हावड़ा से पटना। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

03029: हावड़ा से नटेसर। हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को 30 नवंबर तक।

03030: नटेसर से हावड़ा। हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 29 नवंबर तक।

03033: हावड़ा से पटना। 6 और 11 नवंबर को।

03034: पटना से हावड़ा। 7 और 12 नवंबर को।

03035: हावड़ा से पटना। 7 नवंबर को।

03036: पटना से हावड़ा। 8 नवंबर को।

03431: भागलपुर से पटना। 9 से 23 नवंबर तक हर सोमवार को।

03432: पटना से भागलपुर। 9 से 23 नवंबर तक हर सोमवार को।

03230: पटना से खुर्दा रोड। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

03229: खुर्दा रोड से पटना। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक। उत्तर बिहार और हावड़ा के बीच ट्रेनें इस रूट पर 10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

03041: हावड़ा से रक्सौल। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

03042: रक्सौल से हावड़ा। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

03043: हावड़ा से रक्सौल। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

03044: रक्सौल से हावड़ा। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

03133: सियालदह से सीतामढ़ी। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

03134: सीतामढ़ी से सियालदह। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

03185: कोलकाता से मधुबनी। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

03186: मधुबनी से कोलकाता। हर बुधवार को 25 नवंबर तक।

03187: कोलकाता से मधुबनी। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

03188: मधुबनी से कोलकाता। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

08109: शालीमार से दरभंगा। 3 से 17 नवंबर तक हर मंगलवार को।

08110: दरभंगा से शालीमार। 4 से 18 नवंबर तक हर बुधवार को।

03031: हावड़ा से लौकहा बाजार। 10 नवंबर को।

03032: लौकहा बाजार से हावड़ा। 11 नवंबर को।

03143: सियालदह से सीतामढ़ी। 11 और 18 नवंबर को।

03144: सीतामढ़ी से सियालदह। 12 और 19 नवंबर को।

03137: सियालदह से जयनगर। 12 नवंबर को।

03138: जयनगर से सियालदह। 13 नवंबर को।

03039: हावड़ा से बेतिया। 12, 13 और 14 नवंबर को।

03040: बेतिया से हावड़ा। 13, 14 और 15 नवंबर को। भोपाल, कोटा और ग्वालियर से बिहार के लिए ट्रेनें इन शहरों और दूसरे स्टेशनों से पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले इलाकों के लिए 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

01661: रानी कमलापति से दानापुर। 11 नवंबर को।

01662: दानापुर से रानी कमलापति। 12 नवंबर को।

04137: ग्वालियर से बरौनी। हर शनिवार और मंगलवार को 28 नवंबर तक।

04138: बरौनी से ग्वालियर। हर रविवार और बुधवार को 29 नवंबर तक।

01667: रानी कमलापति से दानापुर। हर सोमवार और शुक्रवार को 16 नवंबर तक।

01668: दानापुर से रानी कमलापति। हर मंगलवार और शनिवार को 17 नवंबर तक।

09343: डॉ. अंबेडकर नगर (महू) से दानापुर। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

09344: दानापुर से डॉ. अंबेडकर नगर (महू)। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

09823: सोगरिया से दानापुर। हर शनिवार को 14 नवंबर तक।

09824: दानापुर से सोगरिया। हर सोमवार को 16 नवंबर तक।

09821: सोगरिया (कोटा) से धनबाद। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

09822: धनबाद से सोगरिया (कोटा)। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

09601: मदार जंक्शन (अजमेर) से पटना। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

09602: पटना से मदार जंक्शन (अजमेर)। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

04813: भगत की कोठी (जोधपुर) से दानापुर। हर बुधवार को 25 नवंबर तक।

04814: दानापुर से भगत की कोठी (जोधपुर)। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

04731: श्रीगंगानगर से समस्तीपुर। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

04732: समस्तीपुर से श्रीगंगानगर। हर मंगलवार को 1 दिसंबर तक।

08895: गोंदिया से पटना। 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को।

08896: पटना से गोंदिया। 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार को।

08755: दुर्ग से बरौनी। 4 से 18 नवंबर तक हर बुधवार को।

08756: बरौनी से दुर्ग। 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को। अहमदाबाद और उधना से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें इस रूट पर सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

09465: अहमदाबाद से दरभंगा। हर शुक्रवार को 13 नवंबर तक।

09466: दरभंगा से अहमदाबाद। हर सोमवार को 16 नवंबर तक।

09045: उधना से मधुबनी। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

09046: मधुबनी से उधना। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

09151: उधना से मधुबनी। हर बुधवार और शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

09152: मधुबनी से उधना। हर शुक्रवार और रविवार को 29 नवंबर तक।

09041: उधना से हसनपुर रोड। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

09042: हसनपुर रोड से नंदुरबार। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

09073: उधना से जयनगर। 1 और 8 नवंबर को।

09074: जयनगर से उधना। 3 और 10 नवंबर को।

09071: उधना से जयनगर। 1 और 8 नवंबर को।

09072: जयनगर से उधना। 3 और 10 नवंबर को।

09047: उधना से जयनगर। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

09048: जयनगर से उधना। हर सोमवार को 30 नवंबर तक। दक्षिण भारत से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें दक्षिण भारत के अलग-अलग शहरों से पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले स्टेशनों के लिए 11 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

06085: एर्नाकुलम से पटना। हर शुक्रवार को 13 नवंबर तक।

06086: पटना से एर्नाकुलम। हर मंगलवार को 17 नवंबर तक।

06509: बेंगलुरु से दानापुर। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

06510: दानापुर से बेंगलुरु। हर बुधवार को 25 नवंबर तक।

06021: पोदनूर से बरौनी। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

06022: बरौनी से पोदनूर। हर बुधवार को 2 दिसंबर तक।

03253: पटना से चार्लापल्ली। हर सोमवार और बुधवार को 30 नवंबर तक।

03254: चार्लापल्ली से पटना। हर बुधवार और शुक्रवार को 2 दिसंबर तक।

07051: चार्लापल्ली से दानापुर। 2 से 23 नवंबर तक हर सोमवार को।

07052: दानापुर से चार्लापल्ली। 3 से 24 नवंबर तक हर मंगलवार को।

07049: चार्लापल्ली से दानापुर। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

07050: दानापुर से चार्लापल्ली। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

07091: हैदराबाद से दानापुर। हर शनिवार को 28 नवंबर तक।

07092: दानापुर से हैदराबाद। हर सोमवार को 30 नवंबर तक।

07041: चार्लापल्ली से सासाराम। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

07042: सासाराम से चार्लापल्ली। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

07315: हुबली से मुजफ्फरपुर। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

07316: मुजफ्फरपुर से हुबली। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

06581: यशवंतपुर से सहरसा। हर रविवार को 29 नवंबर तक।

06582: सहरसा से यशवंतपुर। हर बुधवार को 2 दिसंबर तक।

06211: मैसूर से दरभंगा। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

06212: दरभंगा से मैसूर। हर शनिवार को 28 नवंबर तक। पुणे और मुंबई से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें पुणे, मुंबई और आसपास के स्टेशनों से बिहार के लिए 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

01441: पुणे से दानापुर। सोमवार और मंगलवार छोड़कर 13 नवंबर तक।

01442: दानापुर से हडपसर। मंगलवार और बुधवार छोड़कर 15 नवंबर तक।

01449: पुणे से दानापुर। रोजाना 30 नवंबर तक।

01450: दानापुर से हडपसर। रोजाना 2 दिसंबर तक।

09025: वलसाड से दानापुर। हर सोमवार को 23 नवंबर तक।

09026: दानापुर से वलसाड। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

01143: लोकमान्य तिलक से दानापुर। रोजाना 21 नवंबर तक।

01144: दानापुर से लोकमान्य तिलक। रोजाना 23 नवंबर तक।

01043: लोकमान्य तिलक से समस्तीपुर। हर मंगलवार को 17 नवंबर तक।

01044: समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक। हर गुरुवार को 19 नवंबर तक।

01207: नागपुर से समस्तीपुर। हर बुधवार को 11 नवंबर तक।

01208: समस्तीपुर से नागपुर। हर शुक्रवार को 13 नवंबर तक।

01481: पुणे से मुजफ्फरपुर। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

01482: मुजफ्फरपुर से हडपसर। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

01453: पुणे से मुजफ्फरपुर। हर सोमवार को 23 नवंबर तक।

01454: मुजफ्फरपुर से हडपसर। हर बुधवार को 25 नवंबर तक।

05557: रक्सौल से लोकमान्य तिलक। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

05558: लोकमान्य तिलक से रक्सौल। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

05589: मुजफ्फरपुर से हडपसर। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

05590: हडपसर से मुजफ्फरपुर। हर गुरुवार को 26 नवंबर तक।

05585: सहरसा से लोकमान्य तिलक। हर शुक्रवार को 27 नवंबर तक।

05586: लोकमान्य तिलक से सहरसा। हर रविवार को 29 नवंबर तक। टाटानगर, रांची और राउरकेला से बिहार के लिए ट्रेनें इन शहरों से पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले स्टेशनों तक चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

08183: टाटानगर से बक्सर। हर मंगलवार को 24 नवंबर तक।

08184: बक्सर से टाटानगर। हर बुधवार को 25 नवंबर तक।

08625: रांची से पूर्णिया कोर्ट। 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को।

08626: पूर्णिया कोर्ट से रांची। 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार को।

08105: राउरकेला से झंझारपुर। 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को।

08106: झंझारपुर से राउरकेला। 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार को।

05080: रामनगर से पाटलिपुत्र। 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार को।

05079: पाटलिपुत्र से रामनगर। 8 से 22 नवंबर तक हर रविवार को। पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में चलने वाली पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इनका संचालन इस प्रकार है:

03216/03215 पटना-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल: पटना से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली ट्रेन बुधवार और शनिवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन 30 नवंबर तक चलेगी। वापसी में ट्रेन 1 दिसंबर तक गुरुवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी।

05543/05544 रक्सौल-नरकटियागंज स्पेशल: दोनों दिशाओं में हर गुरुवार और शनिवार को 28 नवंबर तक चलेगी।

03297/03298 पटना-इस्लामपुर स्पेशल: पटना से इस्लामपुर जाने वाली ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 29 नवंबर तक चलेगी। वापसी में यह हर बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को 30 नवंबर तक चलेगी।

05573/05574 राघोपुर-देवघर स्पेशल: दोनों दिशाओं में रोजाना 30 नवंबर तक चलेगी।

03287/03288 बक्सर-डीडीयू स्पेशल: बक्सर से डीडीयू जाने वाली ट्रेन रोजाना 30 नवंबर तक और वापसी की ट्रेन 1 दिसंबर तक चलेगी। दिल्ली के चार बड़े रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की है। यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुल 2,040 रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 1,300 अतिरिक्त जवान शामिल हैं।