Full Confidence In Security Under PM Modi leadership Israeli PMO After Netanyahu India Visit Deferred
PM मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा... नेतन्याहू का भारत दौरा रद्द होने पर क्या बोला इजरायली PMO

PM मोदी की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा... नेतन्याहू का भारत दौरा रद्द होने पर क्या बोला इजरायली PMO

संक्षेप:

इजरायली PMO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री को पीएम मोदी के नेतृत्व के तहत भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है।

Tue, 25 Nov 2025 10:48 PM
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा टल गया है। इस बीच मीडिया में खबरें आईं कि दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा चिंताओं की वजह से इजरायली प्रधानमंत्री ने भारत दौरा टाला है। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इस तरह के बेबुनियाद खबरों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि नेतन्याहू का भारत दौरा सुरक्षा चिंताओं की वजह से नहीं टला है। अब इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा सुरक्षा चिंताओं की वजह से नहीं टला है।

इस तरह आधिकारिक बयान जारी करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। इसके साथ ही इजरायली पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इजरायली PMO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा, “भारत के साथ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। प्रधानमंत्री को पीएम मोदी के नेतृत्व के तहत भारत की सुरक्षा पर पूरा भरोसा है, और टीमें पहले ही दौरे की नई तारीख के समन्वय में लगी हुई हैं।”

नेतन्याहू के भारत दौरे की नई तारीखों की घोषणा जल्द

राजनयिक सूत्रों के अनुसार जल्द ही नेतन्याहू के भारत दौरे की नई तारीखों की घोषणा होने की उम्मीद है। बता दें कि भारत और इजरायल के संबंधों में हाल के दशक में गर्मजोशी आई है और दोनों ही देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। उन्ही संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री इस साल के अंत तक भारत दौरे पर आने वाले थे। यह न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू की दोस्ती का एक नया अध्याय होता।

2018 में भारत आए थे नेतन्याहू

इस बीच, एक इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि दो हफ़्ते पहले नई दिल्ली में हुए खतरनाक आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा टाल दी गई। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है। बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू 2018 में भारत दौरे पर आए थे।

