Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsfugitives Lalit Modi and Vijay Mallya MEA Randhir Jaiswal says wanted by law in India
'ऐसे भगोड़ों को...', ललित मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाने पर क्या बोला विदेश मंत्रालय

'ऐसे भगोड़ों को...', ललित मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाने पर क्या बोला विदेश मंत्रालय

संक्षेप:

विदेश मंत्रालय का बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने हंगामा मचा दिया। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का वीडियो शेयर किया था।

Dec 26, 2025 06:32 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने ललित मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों को भारत वापस लाने पर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत कानून के फरार लोगों को वापस लाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है और प्रक्रियाएं चल रही हैं। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में कई कानूनी जटिलताएं हैं, लेकिन सरकार उन्हें भारतीय अदालतों में मुकदमे का सामना करने के लिए जरूर लाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:विज्ञान और धर्म के बीच कोई टकराव नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही; क्या बोले भागवत

यह बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने हंगामा मचा दिया। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताते हुए मजाक उड़ाया। वीडियो लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में मोदी के घर का बताया जा रहा है, जहां दोनों लग्जरी लाइफ जीते नजर आए। पोस्ट बाद में हटा ली गई, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर सरकार की एक्सट्राडिशन पॉलिसी पर बहस छेड़ दी।

9 हजार करोड़ का लोन डिफॉल्ट मामला

ललित मोदी 2010 में धन शोध और आईपीएल घोटाले के आरोपों में भारत छोड़कर भागे, जबकि विजय माल्या 2016 में किंगफिशर एयरलाइंस के 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में लंदन पहुंचे। दोनों को 2019 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया। ब्रिटेन में माल्या की एक्सट्राडिशन अप्रूव हो चुकी है, लेकिन आश्रय और कानूनी अपीलों से विलंब हो रहा है। विदेश मंत्रालय का ताजा बयान इन भगोड़ों के तंज का अप्रत्यक्ष जवाब है, जो जनता में न्याय की मांग को तेज कर रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India Bank London
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।