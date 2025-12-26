'ऐसे भगोड़ों को...', ललित मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाने पर क्या बोला विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने ललित मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों को भारत वापस लाने पर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत कानून के फरार लोगों को वापस लाने के लिए कई देशों के साथ बातचीत में लगा हुआ है और प्रक्रियाएं चल रही हैं। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इन मामलों में कई कानूनी जटिलताएं हैं, लेकिन सरकार उन्हें भारतीय अदालतों में मुकदमे का सामना करने के लिए जरूर लाएगी।
यह बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने हंगामा मचा दिया। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताते हुए मजाक उड़ाया। वीडियो लंदन के बेलग्रेव स्क्वायर में मोदी के घर का बताया जा रहा है, जहां दोनों लग्जरी लाइफ जीते नजर आए। पोस्ट बाद में हटा ली गई, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर सरकार की एक्सट्राडिशन पॉलिसी पर बहस छेड़ दी।
9 हजार करोड़ का लोन डिफॉल्ट मामला
ललित मोदी 2010 में धन शोध और आईपीएल घोटाले के आरोपों में भारत छोड़कर भागे, जबकि विजय माल्या 2016 में किंगफिशर एयरलाइंस के 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट मामले में लंदन पहुंचे। दोनों को 2019 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया। ब्रिटेन में माल्या की एक्सट्राडिशन अप्रूव हो चुकी है, लेकिन आश्रय और कानूनी अपीलों से विलंब हो रहा है। विदेश मंत्रालय का ताजा बयान इन भगोड़ों के तंज का अप्रत्यक्ष जवाब है, जो जनता में न्याय की मांग को तेज कर रहा है।