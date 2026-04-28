उड़ान संकट को लेकर FTA की चेतावनी; TMC बोली- BJP ने दी ममता बनर्जी को मारने की दी धमकी, टॉप-5

जेट फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों ने देश की एयरलाइन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो फ्लाइट सेवाएं ठप पड़ने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इस मामले को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।

Top News Today: जेट फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों ने देश की एयरलाइन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो फ्लाइट सेवाएं ठप पड़ने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इस मामले को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मौत की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। TMC ने दावा किया कि भाजपा राज्य में अपनी 'गोली मारो और ठोक दो' वाली संस्कृति थोपने की कोशिश कर रही है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

बंद हो सकती हैं हवाई उड़ानें; जेट फ्यूल की महंगाई से एयरलाइंस ने दी चेतावनी जेट फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से देश की एयरलाइन उद्योग गहरे संकट में फंस गया है। अगर तत्काल राहत नहीं मिली तो उड़ान सेवाएं ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट समेत प्रमुख एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने चेतावनी दी है कि वर्तमान ईंधन मूल्य निर्धारण का माहौल कंपनियों के संचालन को टिकाऊ नहीं बना रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

बीजेपी ने ममता बनर्जी को जान से मारने की दी धमकी; टीएमसी का आरोप पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मौत की धमकी देने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने दावा किया कि भाजपा राज्य में ‘गोली मारो और ठोक दो’ वाली संस्कृति लाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया है, जिसमें वे दक्षिण 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं: SCO बैठक में राजनाथ सिंह किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि सरकार प्रायोजित सीमापार आतंकवाद की किसी भी कीमत पर अनदेखी नहीं की जाएगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपना दृढ़ संकल्प दिखा दिया है और आतंकवाद के पनाहगाहों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी। पढ़ें पूरी खबर...

इस्लामाबाद में होगी ईरान-अमेरिका शांति वार्ता का दूसरा दौर! ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता का दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच दूसरा दौर की शांति वार्ता जल्द ही इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिका की एक लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीम पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है। हालांकि, अधिकारियों ने वार्ता की तारीख बताने से इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...