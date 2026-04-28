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उड़ान संकट को लेकर FTA की चेतावनी; TMC बोली- BJP ने दी ममता बनर्जी को मारने की दी धमकी, टॉप-5

Apr 28, 2026 06:48 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जेट फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों ने देश की एयरलाइन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो फ्लाइट सेवाएं ठप पड़ने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इस मामले को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है।

उड़ान संकट को लेकर FTA की चेतावनी; TMC बोली- BJP ने दी ममता बनर्जी को मारने की दी धमकी, टॉप-5

Top News Today: जेट फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों ने देश की एयरलाइन कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो फ्लाइट सेवाएं ठप पड़ने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने इस मामले को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इधर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच बयानबाजी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मौत की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। TMC ने दावा किया कि भाजपा राज्य में अपनी 'गोली मारो और ठोक दो' वाली संस्कृति थोपने की कोशिश कर रही है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

बंद हो सकती हैं हवाई उड़ानें; जेट फ्यूल की महंगाई से एयरलाइंस ने दी चेतावनी

जेट फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से देश की एयरलाइन उद्योग गहरे संकट में फंस गया है। अगर तत्काल राहत नहीं मिली तो उड़ान सेवाएं ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट समेत प्रमुख एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने चेतावनी दी है कि वर्तमान ईंधन मूल्य निर्धारण का माहौल कंपनियों के संचालन को टिकाऊ नहीं बना रहा है। पढ़ें पूरी खबर...

बीजेपी ने ममता बनर्जी को जान से मारने की दी धमकी; टीएमसी का आरोप

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मौत की धमकी देने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने दावा किया कि भाजपा राज्य में ‘गोली मारो और ठोक दो’ वाली संस्कृति लाने की कोशिश कर रही है। यह आरोप चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के एक वायरल वीडियो के बाद सामने आया है, जिसमें वे दक्षिण 24 परगना में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं: SCO बैठक में राजनाथ सिंह

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि सरकार प्रायोजित सीमापार आतंकवाद की किसी भी कीमत पर अनदेखी नहीं की जाएगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपना दृढ़ संकल्प दिखा दिया है और आतंकवाद के पनाहगाहों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी। पढ़ें पूरी खबर...

इस्लामाबाद में होगी ईरान-अमेरिका शांति वार्ता का दूसरा दौर!

ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता का दावा करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच दूसरा दौर की शांति वार्ता जल्द ही इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिका की एक लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीम पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद है। हालांकि, अधिकारियों ने वार्ता की तारीख बताने से इनकार कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहूंगा, काशी में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। खुली जीप में सवार होकर महिला जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। भाषण की शुरुआत भोजपुरी में करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम काशी की माई-बहिन के प्रणाम करत हई। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने का कार्य लगातार चल रहा है और नारी शक्ति इसके मजबूत स्तंभ हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महिलाओं का आरक्षण लागू कराकर रहूंगा। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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