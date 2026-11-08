मिलावट करने वालों पर हल्लाबोल; 82 करोड़ की खाद्य सामग्री जब्त, 11 हजार से अधिक लाइसेंस रद्द

FSSAI ने सोशल मीडिया पर इस अभियान की जानकारी दी। अथॉरिटी ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इस दौरान देशभर में कुल 56,431 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

त्योहारों के दौरान मिलावट पर रोक लगाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में बड़ी कार्रवाई की है। 1 सितंबर से 5 नवंबर तक चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 82 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के 3,280 टन प्रतिबंधित और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। इनमें पनीर, घी, दूध और मिठाइयां शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अथॉरिटी ने 52 लाइसेंस रद्द किए हैं, जबकि 1133 लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 314 खाद्य प्रतिष्ठानों को सील किया गया है।

FSSAI ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इस अभियान की जानकारी दी। अथॉरिटी ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाई गई थी। इस दौरान देशभर में कुल 56,431 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इसमें कई जगहों पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा 3,279.57 टन है। इनकी कीमत 81.80 करोड़ रुपये आंकी गई है। कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावट के मामलों पर रोक लगाना है।

10,047 सुधार नोटिस हुए जारी जांच अभियान के दौरान खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को नियमों का पालन करने के लिए 10,047 सुधार नोटिस भी जारी किए गए। इन नोटिस के जरिए कारोबारियों को खामियां दूर करने और खाद्य सुरक्षा मानकों के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए गए हैं। FSSAI ने साफ किया कि जिन खाद्य उत्पादों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं मिला, उन्हें बाजार से हटाने के लिए जब्ती की कार्रवाई की गई। अभियान के तहत दूध और उससे बने उत्पादों के साथ मिठाइयों की भी जांच की गई। त्योहारों के समय इन चीजों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए निगरानी तेज की गई थी।