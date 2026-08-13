Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फूड प्रमोट करते समय झूठ परोसा तो खौर नहीं, FSSAI की इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्स को सीधी चेतावनी

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

FSSAI ने भ्रामक फूड विज्ञापनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज को चेतावनी दी है। बिना सबूत 'इम्यूनिटी' जैसे दावों के प्रचार पर कार्रवाई होगी। खराब घी-तेल बनाने वाली कंपनियां भी बैन हुई हैं।

भ्रामक विज्ञापनों पर बड़ा एक्शन: अब बिना जांच-परख किसी फूड ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाएंगे सेलेब्स
भ्रामक विज्ञापनों पर बड़ा एक्शन: अब बिना जांच-परख किसी फूड ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाएंगे सेलेब्स

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज द्वारा खाने-पीने की चीजों को लेकर किए जाने वाले दावों पर अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की पैनी नजर है। 'इम्यूनिटी बढ़ाने' या 'पोषक तत्वों से भरपूर' बताने वाले बिना जांचे-परखे दावों का प्रचार करने वालों को एफएसएसएआई ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने के मकसद से उठाए गए इस कदम के साथ ही, असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वाली कई कंपनियों पर भी रेगुलेटर ने कड़ा एक्शन लिया है।

बिना सबूत प्रचार किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आजकल फूड ब्रांड्स हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, स्नैक्स और पैकेटबंद चीजों को लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल क्रिएटर्स और सितारों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे देखते हुए रेगुलेटर ने अपनी एडवाइजरी में कई सख्त निर्देश दिए हैं।

  • इन्फ्लुएंसर्स किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने या उससे अपना नाम जोड़ने से पहले खुद यह सुनिश्चित कर लें कि ब्रांड का हर दावा सच्चा हो।
  • दावों का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होना और खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुकूल होना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:बेंगलुरु फूड डिपार्टमेंट ने फाइव स्टार होटलों में मारा छापा, मिली कई कमियां

एफएसएसएआई ने साफ किया है कि किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट (प्रचार) सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, क्योंकि ग्राहक प्रचार करने वाले चेहरों पर भरोसा करते हैं। इसलिए बिना ठोस सबूत के 'इम्यूनिटी बढ़ाने' जैसे दावों को बढ़ावा देने से बचें।

अगर विज्ञापन भ्रामक पाया गया, तो 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' और 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (विज्ञापन और दावे) रेगुलेशन, 2018' के तहत इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्स पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मिलावटखोर कंपनियों पर गिरी गाज, प्रोडक्ट हुए बैन

इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी देने के साथ-साथ रेगुलेटर ने बाजार में असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए हैं। सरकारी लैब की जांच में घी और सरसों तेल के उत्पाद खाने के लिहाज से असुरक्षित पाए जाने के बाद मेसर्स श्री श्याम फूड्स, मेसर्स भारत फूड प्रोडक्ट्स और मेसर्स केडीपी फूड इंडस्ट्री के उत्पादों को बनाने, बेचने और वितरण (सप्लाई) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

ये भी पढ़ें:ब्लिंकिट के गोदाम में रेंग रहे थे कॉकरोच, रिलायंस के यहां फफूंद लगी काजू कतली

कर्नाटक की 'धारवाड़ मिश्रा पेड़ा एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री' पर जुर्माना लगाया गया है। जांच में इनके मोतीचूर के लड्डू में 'टार्ट्राजीन' की मात्रा 2,670.5 mg/kg पाई गई, जो 100 mg/kg की तय सुरक्षित सीमा से 26 गुना ज्यादा थी।

गुजरात की 'श्री केमफूड प्राइवेट लिमिटेड' पर भी रेगुलेटर ने पेनाल्टी लगाई है। जांच के दौरान कंपनी के आयोडीन युक्त नमक के सैंपल खराब गुणवत्ता वाले (सब-स्टैंडर्ड) और मिसब्रांडेड पाए गए।

ये भी पढ़ें:अब प्लास्टिक पाउच में नहीं मिलेगा पान मसाला, FSSAI ने लगाया बैन; अब बस ये विकल्प

ग्राहकों से की गई ये खास अपील

FSSAI ने आम उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने का आग्रह किया है। रेगुलेटर ने ग्राहकों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई भी भ्रामक फूड विज्ञापन या किसी सेलेब्रिटी द्वारा किया जा रहा झूठा प्रचार दिखता है, तो वे तुरंत 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Food Corporation Of India India News Social Media
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।