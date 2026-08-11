शराब के शौकीनों सावधान! स्मिरनॉफ और जॉनी वॉकर बनाने वाली कंपनी पर ऐक्शन, दारू सीज
बेंगलुरु में FSSAI ने डियाजियो कंपनी पर बड़ा एक्शन लेते हुए Smirnoff और VAT 69 समेत 18,000 बोतलों की शराब जब्त की है। रीसाइकिल प्लास्टिक मार्किंग उल्लंघन के कारण $1.6M का माल सीज हुआ है।
बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मशहूर शराब कंपनी डियाजियो (Diageo) की डिस्टिलरी यूनिट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की करीब 18,000 पेटियां जब्त कर ली हैं। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन, विशेषकर बोतलों पर 'रीसाइकिल प्लास्टिक मार्किंग' न होने के कारण की गई है। जब्त की गई शराब और प्लास्टिक सामग्री की कीमत करीब 1.6 मिलियन डॉलर आंकी गई है।
क्यों हुई यह बड़ी कार्रवाई?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु स्थित डियाजियो की यूनिट- यूनाइटेड स्पिरिट्स की फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। एक सरकारी मेमो के मुताबिक, कंपनी अपनी 180 मिलीलीटर वाली शराब की छोटी बोतलों के लिए रीसाइकिल किए गए प्लास्टिक (PET) का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि, निरीक्षण में पाया गया कि इन बोतलों पर सरकार द्वारा अनिवार्य 'रीसाइकल्ड पेट सिंबल' गायब था। यह सिंबल यह दर्शाता है कि बोतल में इस्तेमाल सामग्री खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इसे भ्रामक घोषणाओं, फूड सेफ्टी और मिसब्रांडिंग का मामला मानते हुए अधिकारियों ने यह जब्ती की है।
इन लोकप्रिय ब्रांड्स की शराब हुई जब्त
जब्ती की इस कार्रवाई की चपेट में आधा दर्जन से अधिक ब्रांड्स आए हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- डीएसपी ब्लैक डीलक्स व्हिस्की
- स्मिरनॉफ जेस्टी लाइम ट्रिपल डिस्टिल्ड फ्लेवर्ड वोडका
- वैट 69 ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की
बता दें कि डियाजियो की बड़ी शराब की बोतलें अमूमन कांच की बनी होती हैं, जिन पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ा है।
डियाजियो ने क्या दी सफाई?
दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट निर्माता और जॉनी वॉकर, बेलीज और कैप्टन मॉर्गन जैसे ब्रांड्स की मालकिन कंपनी डियाजियो ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। कंपनी की भारतीय इकाई 'यूनाइटेड स्पिरिट्स' ने दिए अपने बयान में कहा, "हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिन बोतलों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त रीसाइकलर से ही मंगाया गया था और सप्लायर्स द्वारा इसकी अनिवार्य टेस्टिंग भी की गई थी। हम आगे के दिशा-निर्देशों के लिए FSSAI के साथ बातचीत कर रहे हैं।" फिलहाल अधिकारियों के अगले आदेश तक जब्त की गई बोतलों को क्वारंटाइन कर दिया गया है।
पहले से ही FSSAI के रडार पर है कंपनी
डियाजियो पिछले कुछ समय से लेबलिंग, फ्लेवरिंग और अनुपालन मामलों को लेकर FSSAI की कड़ी निगरानी में है। हाल ही में (20 जुलाई के नोटिस में) FSSAI ने डियाजियो को एक नोटिस जारी कर उसकी टॉप-सेलिंग व्हिस्की पर 'अमेरिकन ओक कास्क में मैच्योर' के दावे को भ्रामक बताया था। नियामक का कहना था कि इसमें ज्यादातर अन-मैच्योर स्पिरिट है।
FSSAI ने आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के आरोपों को लेकर मध्य प्रदेश में बनी डियाजियो की 'रॉयल चैलेंज व्हिस्की' और 'एंटीक्विटी ब्लू व्हिस्की' के साथ-साथ इनब्रू कंपनी के भी कुछ ब्रांड्स की बिक्री पर कुछ राज्यों में रोक लगा दी थी।
'स्कॉच' शब्द पर आपत्ति
FSSAI ने कंपनी द्वारा लेबल पर 'स्कॉच' शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाते हुए इसे अस्पष्ट बताया था। भारत डियाजियो के लिए एक बेहद अहम बाजार है। मार्च 2026 में खत्म हुए वर्ष में कंपनी ने भारत में करीब 3 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया था। ऐसे में बेंगलुरु की यह हालिया जब्ती कंपनी के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आई है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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