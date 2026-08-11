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अब प्लास्टिक पाउच में नहीं मिलेगा पान मसाला, FSSAI ने लगाया बैन; पेपर, टिन या ग्लास में होगी पैकिंग

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पान मसाला के लिए नए पैकेजिंग नियम पेश किए हैं। इसमें बताया गया है कि उत्पाद की पैकेजिंग के लिए कौन-कौन सी प्लास्टिक-मुक्त सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है।

FSSAI Bans Plastic packing for Pan Masala
पान मसाले की पैकिंग को लेकर नए निर्देश।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पान मसाला के लिए नए पैकेजिंग नियम पेश किए हैं। इसमें बताया गया है कि उत्पाद की पैकेजिंग के लिए कौन-कौन सी प्लास्टिक-मुक्त सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है। नए नियमों के मुताबिक पैकेजिंग में प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉइल और मेटलाइज्ड लेयर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बदलाव सोमवार को प्रकाशित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2026 के जरिए जारी किए गए हैं।

नए प्रावधान में क्या

संशोधन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशन्स, 2018 में बदलाव किया गया है । नए एफएसएसएआई प्रावधानों के मुताबिक पान मसाला को कागज, पेपरबोर्ड, सेलुलोज या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से बने मटीरियल में पैक किया जा सकता है। लेकिन ये मटीरियल पूरी तरह से प्लास्टिक-मुक्त होना चाहिए। इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पॉलीप्रोपीलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी), या कोई भी अन्य सिंथेटिक पॉलिमर, कोपॉलीमर या लेमिनेट नहीं हो सकते।

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मांगी गई थीं आपत्तियां और सुझाव

एफएसएसएआई ने निर्माताओं को पान मसाला के लिए टिन या कांच के कंटेनर इस्तेमाल की भी अनुमति दी है। इन्हें पैकेजिंग विकल्पों के रूप में लिस्टेड किया गया है। संशोधन में यह भी कहा गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के कुछ प्रावधान पान मसाला पैकेजिंग पर भी लागू होंगे। प्राधिकरण ने सबसे पहले ड्राफ्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) संशोधन नियम, 2026, 28 अप्रैल को पब्लिश किया था। इसमें संभावित प्रभावित लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

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विचार-विमर्श के बाद

एफएसएसएआई के मुताबिक ड्राफ्ट के जवाब में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर अंतिम संशोधन जारी करने से पहले विचार किया गया। अंतिम नोटिफिकेशन एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिए गए अधिकारों के तहत और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया गया। यह नोटिफिकेशन खासतौर पर पैकेजिंग नियमों के बारे में है। यह पान मसाला को उत्पाद के रूप में प्रतिबंधित करने की घोषणा नहीं करता। इसके बजाय, यह पान मसाला को पैकेजिंग शेड्यूल में जोड़ता है। यह बताता है कि पैकेजिंग के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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