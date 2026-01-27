Hindustan Hindi News
उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, EU के साथ FTA से किसको कितना फायदा?

उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, EU के साथ FTA से किसको कितना फायदा?

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। दोनों ही तरफ से इस डील को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही है। यूरोपीय संघ की प्रमुख लेयेन ने इस डील को सभी डीलों की मां कहा था।

Jan 27, 2026
भारत और यूरोपीय संघ के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। दुनिया के तमाम देशों में इस डील की चर्चा है। कई देशों ने इसकी तारीफ की है तो वहीं, दूसरी और अमेरिका ने इस डील को लेकर अपनी हल्की नाराजगी जाहिर की है। हालांकि भारत और यूरोपीय देशों में इस डील को बहुत उम्मीदों से देखा जा रहा है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक इस डील के बाद भारत से यूरोपीय यूनियन को होने वाले निर्यात में 6.4 लाख करोड़ की वृद्धि होने की संभावना है। यह समझौता विभिन्न क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच को और भी ज्यादा व्यापक बनाएगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के तहत 9,425 प्रोडक्ट्स लाइन्स से टैरिफ को हटाने और रेग्यूलेटरी एक्सेस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके तहत टेक्सटाइल, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प और कृषि निर्यात के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही हाई टैक्नोलॉजी क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेज़ भी EU बाजारों में अपनी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाएंगे।

यूरोपीय संघ के साथ हुई इस डील से भारत के विभिन्न राज्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र

इस डील में टेक्सटाइल्स पर लगने वाले 12 प्रतिशत शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा ज्यादातर इलेक्ट्रोनिक्स सामानों पर से भी 14 फीसदी शुल्क को शून्य कर दिया गया है। इससे इचलकरंजी का गारमेंट क्लस्टर और पुणे के इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा हब यूरोपीय संघ को अपना निर्यात बढ़ा सकेंगे। ठाणे और रायगढ़ की फार्मा इकाइयां और मुंबई के रत्न एवं आभूषणों के व्यापारी भी बड़े लाभ में होंगे।

पश्चिम बंगाल

यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते का सीधा असर बंगाल के चाय बागानों में काम करने वालों की आजीविका पर पड़ेगा। उत्तर बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को यूरोपीय संघ के बाजारों में बेहतर पहुंच मिलेगी। इसके अलावा दीघा और हल्दिया से समुद्री निर्यात, जिन पर अभी तक 26 फीसदी शुल्क लगता था उनको प्राथमिकता पर यूरोपीय बाजार में प्रवेश मिलेगा।

असम

इस डील से असम को चाय, मसाले और कारीगर उत्पादों से लाभ होगा। डिब्रूगढ़ और जोरहाट की चाय और ऊपरी असम के मसाले प्रीमियम यूरोपीय बाजारों में प्रवेश कर सकेंगे। बरपेटा और नलबाड़ी के बांस आधारित फर्नीचर व हस्तशिल्प, साथ ही कुछ विशिष्ट फार्मा निर्यात को भी लाभ मिलेगा।

गुजरात

गुजरात को भी इस डील से काफी लाभ होगा। सूरत से टेक्सटाइल, हीरा और ज्वेलरी का निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा भरूच और वडोदरा क्षेत्र को भी लाभ होगा क्योंकि 97.5% रासायनिक उत्पादों पर शुल्क 12.8% से शून्य हो जाएगा। राजकोट से इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरावल से समुद्री उत्पादों का निर्यात भी बढ़ने की उम्मीद है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु को यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते का समेकित लाभ मिलेगा। यहां के तिरुप्पुर के टेक्स्टाइल उद्योग को इससे मजबूती मिलेगी, क्योंकि टेक्स्टाइस पर से टैरिफ जीरो हो गया है। इसके अलावा वेल्लोर और अंबूर के चमड़ा और जूता उद्योग को भी 17 प्रतिशत से शून्य हुए टैरिफ का लाभ मिलेगा। चेन्नई और कोयंबटूर के इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर EU से जुडाव को और मजबूत करेंगे।

पंजाब

इस डील का लाभ पंजाब के एमएसएमई और कलस्टरों को भी होगा। लुधियाना के गारमेंट्स वह निटवेयर, जालंधर के खेल सामान और मंडी गोबिंदगड़ की लाइट इंजीनियरिंग को इस डील की वजह से अब यूरोपीय बाजारों की बेहतर पहुंच मिलेगी।

राजस्थान

यूरोपीय संघ के साथ हुई इस डील से शिल्प क्लस्टरों को लाभ मिलेगा। जयपुर की ज्वेलरी,जोधपुर की लकड़ी का फर्नीचर और हस्तशिल्प इसके अलावा बंधेज टेक्सटाइल और चमड़ा उत्पादों की यूरोपीय संघों में मांग बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश को इस डील से बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। कानपुर और आगरा से निर्यात होने वाले चमड़े के जूते और सहारनपुर का फर्नीचर व हस्तशिल्प और नोएडा से इलेक्ट्रोनिक्स सामान को इससे बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कृषि उत्पादों को भी बहुत लाभ होगा।

