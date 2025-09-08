From Tiffin Meeting to Singapore cleanliness PM Modi gurumantra to MP in BJP workshop टिफिन मीटिंग से सिंगापुर की स्वच्छता तक, BJP की वर्कशॉप में पीएम मोदी का सांसदों को गुरुमंत्र, India News in Hindi - Hindustan
टिफिन मीटिंग से सिंगापुर की स्वच्छता तक, BJP की वर्कशॉप में पीएम मोदी का सांसदों को गुरुमंत्र

PM Modi: भाजपा की वर्कशॉप में पीएम मोदी ने सांसदों से संसदीय समितियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने सांसदों से अपने-अपने क्षेत्रों में टिफिन मीटिंग रखने का भी आह्वान किया।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 02:16 AM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को भाजपा के सांसदों के लिए आयोजित एक वर्कशॉप में भाग लिया। इस वर्कशॉप में पार्टी के देशव्यापी अभियान से पहले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लिए सरकार की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इतना ही नहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को क्या करें और क्या न करें का गुरुमंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने सांसदों से अपील की कि वह अपने क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखें कि सरकार की योजनाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं या नहीं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी कार्यशाला में विभिन्न सांसद समूहों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संसदीय समितियों में सक्रिय रहने के लिए कहा। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम ने कहा, "इन बैठकों में जाने से पहले आपको(सांसदों को) मंत्रियों और अधिकारियों से मिलें ताकि आप विषय की गहराई को समझ सकें। इतना ही नहीं पीएम मोदी ने सांसदों से सरकारी योजनाओं पर ध्यान देने और स्वच्छता अभियान में आगे बढ़ने के लिए सिंगापुर का उदाहरण लेने का आह्वान किया।

इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, "दिल्ली में 'संसद कार्यशाला' में भाग लिया। पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान किया।"

अपनी एक और पोस्ट में पीएम ने लिखा, "हमारी पार्टी में 'संसद कार्यशाला' जैसे मंच महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक-दूसरे से सीखने और इस बात पर विचार-विमर्श करने के बेहतरीन मंच हैं कि हम लोगों की और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं।"

रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर हर महीने एक टिफिन मीटिंग आयोजित करने को कहा, ताकि लोगों से सीधा संवाद हो सके और उनकी समस्याओं को जाना जा सके।

