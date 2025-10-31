सर क्रीक से लेकर कराची तक! भारतीय सेनाओं का 'अभ्यास त्रिशूल' शुरू, पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट

संक्षेप: भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और संयुक्त युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक बड़े पैमाने का त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास ‘त्रिशूल’ शुरू किया। यह तीनों सेनाओं की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

भारत ने गुरुवार से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अपनी बहुप्रतीक्षित त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास ‘एक्सरसाइज त्रिशूल 2025’ की शुरुआत कर दी है। यह अभ्यास सर क्रीक से लेकर कराची तक फैले संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में केंद्रित है, जहां भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी संयुक्त ताकत का पूर्ण प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान ने इस अभ्यास के मद्देनजर अपनी हवाई सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं और पूरे सैन्य तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभ्यास न केवल भारत की सैन्य तैयारी का प्रदर्शन है, बल्कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी है कि सर क्रीक क्षेत्र में कोई भी साहसिक कदम इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा।

अभ्यास की शुरुआत: त्रि-सेवा का जबरदस्त प्रदर्शन एक्सरसाइज त्रिशूल 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी, जिसमें भारतीय सेना ने 20,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। मुख्य युद्धक टैंक, तोपखाने, हथियारबंद हेलीकॉप्टर और विभिन्न प्रकार की मिसाइल प्रणालियां इस अभ्यास का हिस्सा हैं। नौसेना ने सौराष्ट्र तट से अम्फीबियस ऑपरेशंस (जल-थल संयुक्त अभियान) शुरू किए हैं, जिसमें फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स जैसे युद्धपोत शामिल हैं। वहीं, वायुसेना ने राफेल और सुखोई-30एमकेआई जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, विशेष विमान, हेलीकॉप्टर, रिमोटली-पायलटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए), आईएल-78 मिड-एयर रिफ्यूलर्स और एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल (एडब्ल्यूएसी) विमानों को कई एयरबेस से तैनात किया है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अभ्यास विविध और चुनौतीपूर्ण इलाकों में संयुक्त अभियानों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें क्रीक और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आक्रामक युद्धाभ्यास, सौराष्ट्र तट से अम्फीबियस ऑपरेशंस और मल्टी-डोमेन ऑपरेशनल ड्रिल्स शामिल हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया, “यह अभ्यास आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार के संयुक्त कॉम्बैट ड्रिल्स पर केंद्रित है, जो भारत की संयुक्त सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।” अभ्यास के दौरान ‘महागुजराज’ हाई-टेम्पो ऑपरेशंस और ‘ट्रिनेत्रा’ जैसे ड्रिल्स भी आयोजित हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस और काउंटर-यूएवी किल-चेन पर फोकस करते हैं।

नौसेना से शुरुआत, वायुसेना पर समापन ‘त्रिशूल’ अभ्यास का पहला चरण भारतीय नौसेना के नेतृत्व में शुरू हुआ है। इसके बाद भारतीय थलसेना दूसरा चरण संभालेगी, जबकि अंतिम चरण में भारतीय वायुसेना की निर्णायक भूमिका रहेगी। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल (BSF) और तटरक्षक बल भी इस अभ्यास में सहयोगी बलों के रूप में शामिल हैं, जिससे यह अभ्यास देश की समेकित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का प्रतीक बन गया है।

20,000 से अधिक सैनिकों की भागीदारी इस सैन्य अभ्यास में 20,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। इनके साथ अत्याधुनिक T-90S और अर्जुन टैंक, अटैक हेलिकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, राफेल और सुखोई-30MKI जैसे लड़ाकू विमान, तथा नौसेना के फ्रिगेट्स और डेस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए हैं। इन सभी के संयुक्त अभियानों के जरिए वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुकरण किया जा रहा है, ताकि सेनाओं के बीच तालमेल और दक्षता की परख हो सके।

पाकिस्तान ने बदले हवाई मार्ग अभ्यास के शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने कराची और लाहौर क्षेत्र में कुछ उड़ान मार्गों में बदलाव की घोषणा की थी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के पश्चिमी मोर्चे पर गतिविधियों को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले, 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि 'कराची जाने वाला एक रास्ता सिर क्रीक से होकर जाता है। यदि सिर क्रीक क्षेत्र में कोई भी आक्रामकता की गई, तो भारत की प्रतिक्रिया इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगी।'

रणनीतिक महत्व ‘त्रिशूल’ अभ्यास को भारत के पश्चिमी मोर्चे पर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल देश की सैन्य तैयारी का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अब किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए तीनों सेनाओं की एकीकृत शक्ति को एक मंच पर लाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।

सर क्रीक विवाद: रणनीतिक महत्व और तनाव का केंद्र सर क्रीक, गुजरात के रण ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय नाला है। यह लंबे समय से भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। यह क्षेत्र समुद्री मार्गों तक पहुंच, तेल-गैस संसाधनों और सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत थैलवेग प्रिंसिपल (नेविगेबल चैनल के मध्य रेखा पर सीमा) का समर्थन करता है, जो 1925 के नक्शे और मध्य-चैनल पिलर्स पर आधारित है। वहीं, पाकिस्तान 1914 के बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के आधार पर पूरे क्रीक पर दावा करता है, दावा करते हुए कि यह गैर-नेविगेबल है और सीमा पूर्वी किनारे पर है।

यह अभ्यास सर क्रीक-सिंध-कराची अक्ष पर हो रहा है, जो पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से को निशाना बनाने की क्षमता दर्शाता है। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान के अंदरूनी आतंकी कैंपों और सैन्य ठिकानों पर हमलों की यादें अभी ताजा हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि त्रिशूल भारत की ‘स्ट्राइक प्लान’ का खुलासा करता है, जो दर्शाता है कि 1965 की जंग में लाहौर तक पहुंचने वाली क्षमता अब 2025 में कराची तक फैल चुकी है।