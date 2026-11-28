सायोनी घोष से लेकर यूसुफ पठान तक, परिसीमन बिल पर वोट कर पाएंगे TMC के बागी सांसद
परिसीमन बिल पर संसद में वोटिंग से पहले सायोनी घोष, यूसुफ पठान समेत TMC के 20 बागी सांसदों को राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक, अयोग्यता पर औपचारिक फैसला होने तक ये सांसद अपनी मर्जी से मतदान कर सकेंगे। जानें पूरा मामला।
परिसीमन बिल को लेकर संसद में सियासी हलचल के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों को वोटिंग की अनुमति मिलने का संकेत मिला है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, संसद के आगामी विशेष सत्र में ये सांसद अपनी मर्जी से मतदान कर सकेंगे। सत्तारूढ़ पक्ष के लिए परिसीमन बिल को पारित कराने की रणनीति में इन सांसदों के वोट अहम हो सकते हैं। सायोनी घोष और यूसुफ पठान समेत इन 20 सांसदों ने
अयोग्यता की याचिका लंबित, फिर भी वोट देने का अधिकार
यह स्पष्टीकरण टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष के सवाल उठाने के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि 20 सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं दायर हुए छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या ऐसे सांसद लोकसभा में परिसीमन बिल पर मतदान कर सकेंगे।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि किसी सांसद को तब तक मतदान से नहीं रोका जा सकता, जब तक उसे औपचारिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं कर दिया जाता। अयोग्यता की याचिका लंबित होने मात्र से सांसद के संसदीय अधिकार खत्म नहीं होते। फैसला आने तक सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने और वोट देने का अधिकार रखते हैं।
जून में टीएमसी से अलग हुए थे 20 सांसद
काकली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में ये 20 सांसद इस साल जून में पश्चिम बंगाल में पार्टी की हार के बाद टीएमसी से अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एनसीपीआई में शामिल होकर एनडीए को समर्थन दिया था। इनमें ममता बनर्जी के करीबी सायोनी घोष से लेकर यूसुफ पठान तक शामिल हैं।
बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से टीएमसी सांसदों से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की थी। स्पीकर ने उनकी मांग स्वीकार कर ली थी। इसके बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सभी 20 सांसदों की सदस्यता खत्म करने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।
स्पीकर के सामने अब सांसदों के जवाब
लोकसभा सचिवालय ने अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में 26 अगस्त 2026 को इन सांसदों को नोटिस जारी किए थे। पांच बार समय बढ़ाए जाने के बाद सभी 20 सांसदों ने 24 नवंबर को लोकसभा स्पीकर के सामने अपना लिखित जवाब जमा कर दिया। अब स्पीकर उनके जवाबों की जांच करेंगे और अयोग्यता याचिकाओं पर अंतिम फैसला लेंगे। इस बीच टीएमसी ने अयोग्यता की कार्यवाही पर जल्द निर्णय लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है।
NCPI में किया था विलय
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा और 14 जून 2026 को 20 बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अलग संसदीय गुट के रूप में बैठने की मांग की। इन सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का ऐलान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ काम करने की घोषणा की। बागी गुट में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, सुदीप बंद्योपाध्याय, काकली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, जून मालिया, दीपक अधिकारी (देव) और रचना बनर्जी समेत 20 सांसद शामिल थे। उनका दावा था कि टीएमसी के लोकसभा सांसदों में दो-तिहाई से अधिक उनके साथ हैं, इसलिए वे दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए NCPI में विलय कर रहे हैं। इसके बाद टीएमसी ने इन सांसदों के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने की याचिकाएं दायर कीं।
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