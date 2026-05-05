जहरीले चावल से गोबर वार तक: बच्चों की मासूम जिद ने कैसे विजय को दिलाई बड़ी जीत; बदल दी TN की राजनीति
सबसे अहम बात यह थी कि इस तरीके ने विरोधियों को उलझन में डाल दिया। जवाब देने के लिए कोई एक तय कहानी नहीं थी, न ही टारगेट करने के लिए कोई तय इन्फ़्लुएंसर थे। जब तक DMK कोई जवाब देती, तब तक तो बातचीत का मुद्दा ही बदल चुका था।
तमिलनाडु के 2026 विधानसभा चुनावों में जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ राज्य के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं, बल्कि उसने चुनाव लड़ने का तरीका ही बदल दिया है। बड़ी बात यह है कि इस कहानी में सबसे अनोखा किरदार घर-घर के बच्चे थे, न कि नेता और रणनीतिकार। दरअसल हुआ ये कि इस चुनाव में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय और उनकी पार्टी TVK ने बच्चों के जरिए एक अभिनव प्रयोग और प्रचार किया, जिसने पारंपरिक राजनीति की धारा ही मोड़ दी।
विजय ने अपने पहले ही चुनाव में राजनीति को पूरी तरह फिल्मी अंदाज में पेश किया। उनकी रैलियां किसी फिल्म के ट्रेलर जैसी लगीं जिसमें पंच डायलॉग, इमोशनल अपील और जबरदस्त फैन एंगेजमेंट रहा लेकिन असली गेम-चेंजर बने “यूथ पुश”। बच्चों और किशोरों को कहा गया कि वे अपने माता-पिता को TVK के ‘व्हिसल’(सीटी) चिन्ह पर वोट देने के लिए मनाएँ। इसके बाद सोशल मीडिया पर रील्स और व्हाट्सऐप वीडियो की बाढ़ आ गई।
जब बच्चों ने संभाली ‘चुनावी कमान’
इन वीडियो में बच्चे अपने परिवार वालों से कहते दिखे कि अगर विजय को वोट नहीं दिया तो "चावल में ज़हर मिला देंगे!" “गोबर फेंक देंगे!” या “बात नहीं करेंगे!” हालांकि यह सब मजाकिया अंदाज़ में था, लेकिन इसका असर गहरा हुआ। ये वीडियो घर-घर तक पहुँचे और बातचीत का हिस्सा बन गए। ये वीडियो स्क्रिप्टेड थे, लेकिन रियलिस्टिक और सहज भी थी इसलिए असरदार रहे। ये हर घर में राजनीतिक चर्चा और डाइनिंग टेबल पर चर्चा का विषय बन गए।
वायरल रणनीति ने किया कमाल
TVK का ये कैंपेन पारंपरिक नहीं था। यह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर फैलने वाला अभियान था। विजय के विशाल फैन क्लब नेटवर्क ने इसे “हाइपरलोकल डिजिटल मशीन” में बदल दिया। इसका नतीजा न सिर्फ TVK की विजय हुई बल्कि DMK की सत्ता से विदाई के रूप में देखने को मिला। पार्टी की करारी हार हुई और विपक्षी AIADMK तीसरे स्थान पर चली गई।
वीडियो और रील्स पर समर्थन और विवाद भी
जहाँ समर्थकों ने इन वीडियो को “क्यूट” बताया, वहीं आलोचकों ने कई गंभीर सवाल उठाए कि क्या बच्चों को राजनीति में इस तरह शामिल करना सही है? कुछ ने पूछा कि क्या मजाक में भी हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल ठीक है? क्या इससे पारिवारिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है? कुछ वीडियो में बच्चे मज़ाक में थप्पड़ मारते या बुजुर्गों से बहस करते दिखे, जिस पर बाल अधिकार समूहों ने भी चिंता जताई। बहरहाल, विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि राजनीति के बदलते स्वरूप का संकेत है, जहाँ सोशल मीडिया, मीम्स और पारिवारिक संवाद भी चुनावी हथियार बन गए हैं।तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही व्यक्तित्व-आधारित रही है, और अब यह “डिजिटल भक्ति” के नए रूप में सामने आ रही है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।