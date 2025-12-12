पालकुरा पप्पू से लेकर गोंगुरा पनीर तक; NDA सांसदों को PM मोदी का डिनर, मेनू की हो रही चर्चा

संक्षेप: डिनर का मेनू पूरी तरह भारतीय और शाकाहारी था, जिसमें अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का संगम दिखा। ऑरेंज जूस और अनार रस का भी प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सूप में सब्ज बादाम शोरबा परोसा गया।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परोसे गए शाकाहारी भोज के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित विशेष डिनर का पूरी तरह शाकाहारी मेनू भी चर्चा में है। गुरुवार शाम प्रधानमंत्री ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सांसदों को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया। सांसद समूहों में बसों से पीएम आवास पहुंचे। यह डिनर बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “NDA परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. आने वाले वर्षों में हम देश की विकास यात्रा को और मजबूत करेंगे।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिनर का मेनू पूरी तरह भारतीय और शाकाहारी था, जिसमें अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का संगम दिखा। ऑरेंज जूस और अनार रस का भी प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सूप में सब्ज बादाम शोरबा परोसा गया। स्टार्टर में ककुम मटर अखरोट की शम्मी, कंगनी के दाने, हरे मटर और अखरोट से तैयार किया गया था। बेसन और हरी धनिया से बनी पारंपरिक स्नैक कोथिंबीर वड़ी भी परोसा गया।

मेन कोर्स में क्या-क्या? गोंगुरा पनीर- खट्टे गोंगुरा पत्तों के साथ पनीर की स्पेशल करी

खुबानी मलाई कोफ्ता- खुबानी भरे कोफ्ते काजू-आधारित मखमली ग्रेवी के साथ

गाजर मेथी मटर, भिंडी संभरिया (तिल, मूंगफली और गुड़ के स्वाद के साथ)

पालकुरा पप्पू- आंध्रा-स्टाइल पालक दाल

काले मोती चिलगोजा पुलाव- चिलगोजा और काले उरद के साथ सुगंधित बासमती चावल

रोटियों में मिस्सी रोटी, नान, तवा लच्छा परांठा का प्रबंध था। मिठाईयों में बेक्ड पिस्ता लंगचा, अदा प्रडमन (चावल के फ्लैक्स, नारियल दूध और पाम गुड़ से बना केरला स्टाइल डेजर्ट), ताजे कटे फल और ठंड को देखते हुए कह्वा भी था।