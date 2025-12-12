Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
पालकुरा पप्पू से लेकर गोंगुरा पनीर तक; NDA सांसदों को PM मोदी का डिनर, मेनू की हो रही चर्चा

पालकुरा पप्पू से लेकर गोंगुरा पनीर तक; NDA सांसदों को PM मोदी का डिनर, मेनू की हो रही चर्चा

डिनर का मेनू पूरी तरह भारतीय और शाकाहारी था, जिसमें अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का संगम दिखा। ऑरेंज जूस और अनार रस का भी प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सूप में सब्ज बादाम शोरबा परोसा गया।

Dec 12, 2025 10:34 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परोसे गए शाकाहारी भोज के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित विशेष डिनर का पूरी तरह शाकाहारी मेनू भी चर्चा में है। गुरुवार शाम प्रधानमंत्री ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के सांसदों को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया। सांसद समूहों में बसों से पीएम आवास पहुंचे। यह डिनर बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “NDA परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है. आने वाले वर्षों में हम देश की विकास यात्रा को और मजबूत करेंगे।”

डिनर का मेनू पूरी तरह भारतीय और शाकाहारी था, जिसमें अलग-अलग राज्यों के व्यंजनों का संगम दिखा। ऑरेंज जूस और अनार रस का भी प्रबंध किया गया था। इसके अलावा सूप में सब्ज बादाम शोरबा परोसा गया। स्टार्टर में ककुम मटर अखरोट की शम्मी, कंगनी के दाने, हरे मटर और अखरोट से तैयार किया गया था। बेसन और हरी धनिया से बनी पारंपरिक स्नैक कोथिंबीर वड़ी भी परोसा गया।

मेन कोर्स में क्या-क्या?

गोंगुरा पनीर- खट्टे गोंगुरा पत्तों के साथ पनीर की स्पेशल करी

खुबानी मलाई कोफ्ता- खुबानी भरे कोफ्ते काजू-आधारित मखमली ग्रेवी के साथ

गाजर मेथी मटर, भिंडी संभरिया (तिल, मूंगफली और गुड़ के स्वाद के साथ)

पालकुरा पप्पू- आंध्रा-स्टाइल पालक दाल

काले मोती चिलगोजा पुलाव- चिलगोजा और काले उरद के साथ सुगंधित बासमती चावल

रोटियों में मिस्सी रोटी, नान, तवा लच्छा परांठा का प्रबंध था। मिठाईयों में बेक्ड पिस्ता लंगचा, अदा प्रडमन (चावल के फ्लैक्स, नारियल दूध और पाम गुड़ से बना केरला स्टाइल डेजर्ट), ताजे कटे फल और ठंड को देखते हुए कह्वा भी था।

इससे पहले बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री को भव्य चुनावी जीत के लिए बधाई दी। मोदी ने कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है और सभी को लोगों की भलाई के लिए और मेहनत करने को कहा। मंगलवार को हुई NDA बैठक में पीएम मोदी ने देश को “रिफॉर्म एक्सप्रेस” की अवस्था में बताया। उन्होंने कहा कि देश में तेज गति से सुधार हो रहे हैं। ृ

