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मलक्का से होर्मुज तक... पैक्स इंडिका की जरूरत; क्या इतिहास फिर इशारा कर रहा है?

Apr 30, 2026 12:30 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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राजेंद्र चोल ने लकड़ी के जहाजों के बेड़े से मलक्का स्ट्रेट खोल दिया था। लेकिन आधुनिक युग में अमेरिका जैसे ताकतवर देश एफ-35 विमानों, विमानवाहक पोतों और उन्नत मिसाइलों के बावजूद होर्मुज जैसे संकटपूर्ण मार्गों को पूरी तरह नियंत्रित करने में संघर्ष कर रहे हैं।

मलक्का से होर्मुज तक... पैक्स इंडिका की जरूरत; क्या इतिहास फिर इशारा कर रहा है?

28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, जिसका असर वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। ठीक आज से 1001 साल पहले, वर्ष 1025 ईस्वी में दक्षिण भारत के चोल सम्राट राजेंद्र चोल ने हिंद महासागर पार करके 4000 किलोमीटर दूर एक अभूतपूर्व नौसैनिक अभियान चलाया था। इतिहासकारों के अनुसार, भाप इंजन के आविष्कार से पहले का यह सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा था। उद्देश्य था मलक्का स्ट्रेट को खोलना, जिसे सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य ने टैक्स वसूली, व्यापारिक रुकावटों और समुद्री डकैती के जरिए ब्लॉक कर रखा था।

आज 2026 में यह प्राचीन घटना फिर प्रासंगिक हो गई है। होर्मुज से लेकर मलक्का तक के समुद्री मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चोलों ने क्षेत्रीय विजय के बजाय नौवहन की स्वतंत्रता और व्यापार बहाली को प्राथमिकता दी थी। आज भी मुक्त व्यापार की मांग जोर पकड़ रही है, जबकि वास्तव में यह अक्सर नियंत्रित व्यापार का रूप ले लेता है।

तब और अब: तकनीकी अंतर, लेकिन रणनीतिक समानता

राजेंद्र चोल ने लकड़ी के जहाजों के बेड़े से मलक्का स्ट्रेट खोल दिया था। लेकिन आधुनिक युग में अमेरिका जैसे ताकतवर देश एफ-35 विमानों, विमानवाहक पोतों और उन्नत मिसाइलों के बावजूद होर्मुज जैसे संकटपूर्ण मार्गों को पूरी तरह नियंत्रित करने में संघर्ष कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह विडंबना भारत के लिए हिंद महासागर में अपनी ऐतिहासिक भूमिका दोबारा स्थापित करने का सुनहरा अवसर है। 21वीं सदी को हिंद महासागर की सदी कहा जा रहा है। 19वीं सदी अटलांटिक और 20वीं सदी प्रशांत महासागर की थी, लेकिन अब एशिया के केंद्र में हिंद महासागर है, जो होर्मुज से मलक्का तक वैश्विक तेल, गैस और माल व्यापार का प्रमुख हिस्सा संभालता है।

भू-राजनीतिक महत्व और प्राचीन विरासत

अल्फ्रेड थेयर महान के नौसैनिक सिद्धांत और निकोलस स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत दोनों भारत को इस क्षेत्र की स्वाभाविक प्रमुख शक्ति मानते हैं। भारत भौगोलिक रूप से हिंद महासागर का केंद्र है। प्राचीन काल में भारत ने 'मसाला मार्ग' के जरिए समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई दी। मानसूनी हवाओं का सहारा लेकर भारतीय नाविक समुद्र को राजमार्ग बना चुके थे। एक रोचक तथ्य यह भी है कि रेशम मार्ग की तुलना में समुद्री मार्ग कहीं अधिक प्रभावी था। 500 ऊंटों का काफिला मुश्किल से 100 टन माल ले जा पाता था, जबकि एक भारतीय 'उरु' (सागौन का जहाज) आसानी से 400 टन माल ले जाता था। मुजिरिस, अरिक्कमेडु और भरूच जैसे बंदरगाह व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। मंदिर ऋण और पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि चोल नौसेना सुरक्षा सुनिश्चित करती थी।

'पैक्स इंडिका' की अवधारणा

भारत अब डिजिटल युग में 'बहु-प्रोटोकॉल स्विच' की भूमिका निभा सकता है। इंडिया स्टैक (UPI, ONDC, CBDC आदि) के माध्यम से विभिन्न प्रोटोकॉल वाले देशों के बीच पारदर्शी व्यापार संभव है। नए बंदरगाह जैसे त्रिवेंद्रम (विझिंजम), जो होर्मुज-मलक्का मार्ग से मात्र 10 समुद्री मील दूर है, और वधावन, गलाथिया खाड़ी इस दिशा में अहम कदम हैं।

पैक्स इंडिका कोई साम्राज्य नहीं, बल्कि एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं...

  • सैन्य शक्ति: कम से कम तीन विमानवाहक पोत समूह और 18-24 पनडुब्बियों (परमाणु पनडुब्बियों सहित) वाली नीली जल नौसेना, ताकि कोई भी शक्ति समुद्री मार्ग बंद न कर सके
  • व्यापार सक्षमता: डिजिटल इंडिया स्टैक और सुपर-पोर्ट्स के जरिए खंडित विश्व में मध्यस्थ की भूमिका
  • मार्ग सुरक्षा: चोलों की तरह जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई

पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल राज शुक्ला ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंद महासागर क्षेत्र को भारतीय झील बनना चाहिए, न विजेता के रूप में, बल्कि व्यापार के अभयारण्य के रूप में, जहां भारत नियम-आधारित व्यवस्था का प्रदाता बने। संदेश साफ था। आज से 1001 साल पहले चोलों ने लकड़ी के जहाजों से किया, उसे आधुनिक भारत डिजिटल और सामरिक क्षमता के साथ और बेहतर तरीके से कर सकता है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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