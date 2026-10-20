CJP नेताओं की रात में सुनवाई से US विदेश मंत्री के दौरे तक, टाइगर श्रॉफ पर अपडेट… आज की 5 खबरें

देश की कूटनीति, सियासत, अपराध और सिनेमा जगत में आज कई बड़ी और चौंकाने वाली घटनाएं हुईं। अगर आप दिनभर की इन बड़ी सुर्खियों को आसान और सीधी बोलचाल की भाषा में समझना चाहते हैं, तो यह न्यूज ब्रीफ आपके लिए तैयार किया गया है।

देश की राजधानी में कानून और सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं मुंबई से लेकर पंजाब की गलियों तक आज बड़ी हलचलों का दिन रहा। एक तरफ तिहाड़ में बंद CJP नेताओं को बाहर निकालने के लिए आधी रात अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील अब कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अपराध जगत में यूपी की बहुचर्चित मॉडल की गिरफ्तारी और बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिनभर की इन्हीं 5 सबसे बड़ी और अहम सुर्खियों का पूरा लेखा-जोखा आसान शब्दों में समझने के लिए पढ़िए आज का न्यूज ब्रीफ।

तिहाड़ में बंद CJP नेताओं के लिए आधी रात कोर्ट खोलने की मांग जंतर-मंतर पर बिना अनुमति दाखिल होकर प्रदर्शन करने के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की जमानत के लिए पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दशहरे की छुट्टियों के बावजूद CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने हाई कोर्ट से अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई है। 13 अक्टूबर से जेल में बंद इन दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत हाल ही में बढ़ाई गई थी। इस कानूनी अड़चन के बीच CJP के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने फिलहाल आंदोलन को रोकते हुए कार्यकर्ताओं से अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। पढ़ें पूरी खबर

मुंबई में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की बैठक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए रुबियो ने भारत-अमेरिका ऐतिहासिक ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब हैं और जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। इसके अलावा, रुबियो ने भारत को 'रिफाइनिंग सुपरपावर' करार दिया और रूसी तेल खरीद पर भारत की ऊर्जा विविधीकरण नीति का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका भी भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा भागीदार बनने के लिए तैयार है। पढ़ें पूरी खबर

शिवा मर्डर केस में 11 दिन बाद नागपुर से पकड़ी गई मॉडल श्रद्धा दुबे लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में 11 दिनों से फरार चल रही आरोपी श्रद्धा दुबे को यूपी एसटीएफ ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश भी हत्थे चढ़े हैं, जिन पर पुलिस ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी बुर्का पहनकर अपनी पहचान छिपाते हुए वेस्ट यूपी और आगरा के रास्ते महाराष्ट्र भाग निकले थे। एसटीएफ अब तीनों को नागपुर से ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है, जहां हत्या के पीछे की असल साजिश से पर्दा उठेगा। पढ़ें पूरी खबर

पंजाब में एक्टिविस्ट के परिवार से मिले अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पंजाब दौरे के दौरान नशे की समस्या से पीड़ित परिवारों और हत्या के शिकार हुए कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। गुरदासपुर, संगरूर और मानसा में पीड़ितों से मिलते हुए शाह ने परिजनों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया और मामले में सीबीआई जांच का आश्वासन तक दे डाला। इस दौरान उन्होंने राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर