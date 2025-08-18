जगदीप धनखड़ से राधाकृष्णन तक कैसे 180 डिग्री खुद घूम गई भाजपा? दोनों के चयन में क्या-क्या अंतर

Vice Presidential Election: जगदीप धनखड़ की सियासी पृष्ठभूमि समाजवादी और कांग्रेसी की रही है, वह बाद में भाजपाई हुए जबकि राधाकृष्णन भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से उपजे नेता हैं।

Vice Presidential Election: भाजपा की अगुवाई वाले केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन NDA ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में महाराष्ट्र के राज्यपाल (Governor of Maharashtra) चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। अगर वह जीतते हैं तो जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले महीने संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के एक साधारण कार्यकर्ता से उठ कर राजनीति का लम्बा सफर तय करने वाले 68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन की एक सुलझे और सौम्य नेता के रूप में पहचान रही है।

अपने कार्यकाल के दौरान विपक्ष के निशाने पर रहने वाले जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी चुनने में भाजपा को 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ा है। बता दें कि धनखड़ को 2022 में जाट विरोध प्रदर्शनों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। सत्ताधारी भाजपा और उसके गठबंधन ने तब धनखड़ का चयन कर जाट किसानों को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि जाटों का मुद्दा और जाट समुदाय सरकार की प्राथमिकताओं में हैं और उनकी बात हमेशा सुनी जाती है।

दक्षिण और OBC पर फोकस अब तीन साल बाद, उसी पद पर सीपी राधाकृष्णन का चयन किया गया है। तमिलनाडु के मोदी कहे जाने वाले राधाकृष्णन का चयन ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग और दक्षिण में भाजपा की विस्तार योजनाओं पर केंद्रित है। अब तक पार्टी कर्नाटक को छोड़कर दक्षिणी राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में पैर जमाने में विफल रही है। सीपी राधाकृष्णन उसी तमिलनाडु से आते हैं। वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वह प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।

दोनों में क्या-क्या अंतर? जगदीप धनखड़ की पहचान एक आक्रामक वकील और मुखर राजनेता के रूप में रही है। वह अपनी तीखी और टकराव वाली शैली के लिए जाने जाते हैं। जब वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, तभी उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पदोन्नति मिली थी। जब तक वह बंगाल के राज्यपाल रहे, तब तक ममता बनर्जी सरकार के साथ उनके मतभेद सुर्खियाँ बनते रहे। जब वह राज्यसभा के सभापति बनकर आए तो, वहां भी वह अपनी टिप्पणियों के लिए मुखर रहे। विपक्ष ने धनखड़ को अक्सर एक पक्षपाती व्यक्ति के रूप में देखा।

राज्यसभा को आक्रामकता नहीं, संतुलन की जरूरत अब NDA ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जिनका स्वभाव इस संवैधानिक पद और भूमिका के लिए ज्यादा बेहतर है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राधाकृष्णन का चयन कर भाजपा और एनडीए ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। ओबीसी और दक्षिण को साधने के अलावा भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारकर यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा को आक्रामकता की नहीं, बल्कि संतुलन की जरूरत है और उस संतुलन को बनाए रखने में धनखड़ की तुलना में राधाकृष्णन अधिक कारगर होंगे।