गलवान जैसी हिमाकत के लिए अब 100 बार सोचेगा चीन? ड्रोन प्लाटून से बंकर तक; LAC पर भारत की क्या तैयारी?

ITBP DG ने कहा कि चीन के साथ लगने वाली सीमा हमारी सबसे कठिन सीमा है। चीन एक शक्तिशाली पड़ोसी और भारत का सबसे बड़ा विरोधी है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमारी क्षमताओं को और मजबूत करने की जरूरत है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए अपनी सभी सीमा इकाइयों में 'ड्रोन प्लाटून' तैयार किए हैं। साथ ही, गलवान जैसी लड़ाइयों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक नया 'स्ट्राइक' कोर्स भी बनाया गया है। ITBP के महानिदेशक (DG) शत्रुजीत सिंह कपूर ने राजस्थान के अलवर में स्थित एक बेस पर अपने जवानों से कहा कि युद्ध के पारंपरिक तरीकों से चीन का मुकाबला करना अब पुरानी बात हो गई है। इसलिए, वे बल को आधुनिक बनाने, और इसके हथियारों, वाहनों और सीमा चौकियों को अपग्रेड करने पर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत के "सबसे बड़े विरोधी" चीन का मुकाबला करने के लिए, नई युद्धनीति के तहत सीमा पर बड़े पैमाने पर भूमिगत बुनियादी ढांचा (underground infrastructure) तैयार किया जा रहा है।

1962 में गठित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), चीन के साथ लगने वाली 3,488 किलोमीटर लंबी 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) की सुरक्षा करती है। DG ने कहा कि हाल ही में यूक्रेन-रूस और ईरान-अमेरिका के बीच हुए युद्धों ने ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के महत्व को दिखाया है। इन तकनीकों की मदद से, संघर्ष के दौरान एक छोटा देश भी किसी बड़े राष्ट्र पर भारी पड़ सकता है। कपूर, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले हैं, ने 24 अक्टूबर को बल के 65वें स्थापना दिवस से पहले आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान अपने जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब चीन को गलवान जैसी हिमाकत के लिए सोचना पड़ेगा।

चीन एक "शक्तिशाली" पड़ोसी उन्होंने कहा कि चीन के साथ लगने वाली सीमा हमारी "सबसे कठिन" सीमा है। चीन एक "शक्तिशाली" पड़ोसी और भारत का "सबसे बड़ा विरोधी" है, जिसका मुकाबला करने के लिए हमारी क्षमताओं को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “ड्रोन एक बड़ी चुनौती भी हैं और एक अवसर भी। पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके चीन का मुकाबला करना मुश्किल होगा... उन्होंने अपनी सेना (PLA) को आधुनिक बनाया है और उसमें भारी निवेश किया है, लेकिन ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से एक छोटा देश भी किसी बड़े राष्ट्र को कड़ी टक्कर दे सकता है।”

यूक्रेन युद्ध ने बदली युद्धनीति उन्होंने बताया कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में हर महीने रूस के लगभग 10,000 से 15,000 सैनिक मारे जा रहे हैं। डीजी ने कहा, "यह तब है जब रूस एक बड़ा देश और महाशक्ति है। उन्हें (रूस को) लगा था कि वे 1-2 महीने में (यूक्रेन पर) कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन अब यह चौथा साल चल रहा है, और हर महीने उनके (रूसियों के) पास 10-15 हज़ार शव पहुँच रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि इससे "बहुत बड़ा नुकसान" हुआ है और रूस को उस एक फैसले की वजह से भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद कपूर ने ईरान-अमेरिका युद्ध का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे ईरान ने बिना किसी वायु सेना, नौसेना या थल सेना के, एक वैश्विक महाशक्ति का मुकाबला किया।

पारंपरिक सेनाओं की भूमिका बदल गई है उन्होंने कहा, "ड्रोन के आने के बाद से पारंपरिक सेनाओं की भूमिका बदल गई है, और हमें बड़े पैमाने पर ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम को अपनाना होगा।" कपूर ने बताया कि लगभग 95,000 जवानों वाली, पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित ITBP को सरकार से 400 करोड़ रुपये मिले हैं, जिसमें से 70 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल बल की 'ड्रोन युद्ध' क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अब सीमा की सुरक्षा करने वाली हर बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून है; हम ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ड्रोन भी बना रहे हैं।" डीजी ने कहा, "गृह मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी आधुनिकीकरण योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसमें से हम 1,000 करोड़ रुपये ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए तय करेंगे।" उन्होंने जवानों को बताया कि ITBP कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए 'स्ट्राइक' (Strike) नाम का एक नया कोर्स तैयार किया गया है, जो गलवान जैसी स्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता को बढ़ाएगा। 2027 के अंत तक पूरा बल यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा।

गलवान में 20 जवान हुए थे शहीद जून 2020 में, गलवान (लद्दाख) में LAC पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमला करने के लिए पत्थरों, कील लगी लाठियों, लोहे की छड़ों और डंडों का इस्तेमाल किया था। इस घटना में भारतीय पक्ष के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने काफी समय बाद दावा किया कि उसके केवल 4 सैनिक मारे गए थे। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या इससे कहीं अधिक थी। ITBP प्रमुख ने बताया कि 'शौर्य कमांडो' नाम की एक नई कॉम्बैट टीम तैयार की गई है। इस टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीनी PLA सैनिकों के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान अपना कौशल दिखाया। उन्होंने कहा कि ये कमांडो हर बॉर्डर बटालियन में तैनात होंगे और इससे बल को एक अलग पहचान मिलेगी।

DG ने बताया कि बल बॉर्डर वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड शेल्टर (बंकर) बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई तरह की युद्ध-नीतियों से सबक लेते हुए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि 'हॉट वॉर' (सक्रिय युद्ध) की स्थिति में ज़मीन के ऊपर बनी इमारतें आसानी से निशाना बन सकती हैं। (उन्होंने पाकिस्तान के साथ 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हुए संघर्ष की ओर इशारा किया।) उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। आने वाले सालों में ऐसे अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार किए जाएंगे, जिनमें ज़मीन के ऊपर बनी इमारतों जैसी ही सभी सुविधाएं मौजूद होंगी।

बैरकों में क्या काम? कपूर ने बताया कि बल ने सैनिकों के आराम और उनकी ऑपरेशनल तैयारियों पर भी काम किया है। जिन इलाकों में तापमान 'शून्य से नीचे' (sub-zero) चला जाता है, वहां मौजूद 383 बैरकों में से 342 को इंसुलेट (तापमान नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षित) किया गया है। इसके अलावा, दूर-दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु 141 जनरेटर सेट खरीदे गए हैं और कई जगहों पर सोलर वॉटर हीटर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, “इससे सैनिकों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही ITBP की ऑपरेशनल तैयारियों में भी सुधार होगा।”

DG ने आगे बताया कि बॉर्डर यूनिट्स को एक 'कोल्ड स्टार्ट किट' भी उपलब्ध कराई गई है...यह बर्फीले मौसम में वाहनों को तुरंत स्टार्ट करने में मदद करता है। उन्होंने कहा, "कई साल पहले जब हम कोसोवो में शून्य से नीचे के तापमान में थे, तो वहां वाहन एक ही बार में स्टार्ट हो जाते थे। हमने सोचा कि यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमने कुछ प्रयोग किए और अब हम ऐसा कर सकते हैं।"DG ने अपने जवानों से फिट और स्वस्थ रहने को भी कहा। उन्होंने बताया कि फोर्स में एक नया डाइट प्लान लागू किया गया है, जिसमें चीनी और तेल की बहुत अधिक मात्रा को कम कर दिया गया है। उन्होंने ITBP में 'अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम' (ADS) के मामलों पर चिंता जताई, जो 2020 के बाद से दोगुने या तिगुने हो गए हैं।