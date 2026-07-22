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दिल वालों की दिल्ली… जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

By Shubham Sharma
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मंगलवार सुबह से ही जंतर-मंतर पर अजीब सा नजारा देखने को मिला। कोई गाड़ियों में पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे ला रहा था, तो कोई घर का बना खाना, फल, बिस्किट और दवाइयां लेकर पहुंच रहा था।

दिल वालों की दिल्ली… जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को हुए हंगामे, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बाद लगा था कि शायद आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। पुलिस की सख्ती भी प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़ नहीं पाई। मंगलवार और बुधवार को जंतर-मंतर और आसपास की सड़कों पर हजारों युवाओं का हुजूम एक बार फिर उमड़ पड़ा।

इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि प्रदर्शनकारी अकेले नहीं थे। उनके पीछे पूरी दिल्ली और एनसीआर के आम लोगों का समर्थन खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज के वीडियो देखकर लोग खाली हाथ नहीं, बल्कि मदद का पूरा सामान लेकर जंतर-मंतर पहुंचने लगे।

कोई लाया समोसे, तो किसी ने भेजी गरमा-गरम बिरयानी

मंगलवार सुबह से ही जंतर-मंतर पर अजीब सा नजारा देखने को मिला। कोई गाड़ियों में पानी की बोतलें और कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे ला रहा था, तो कोई घर का बना खाना, फल, बिस्किट और दवाइयां लेकर पहुंच रहा था।

दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश से पहुंचे दो दोस्तों ने बताया, "सोमवार को पुलिस ने मंच तोड़ दिया था और सारा सामान तहस-नहस हो गया था। हमसे जो हो सका, हम ले आए। हम ठंडे लहोरी जीरा के दो कार्टन लेकर आए हैं। भले ही यह कम हो, पर इस धूप में थोड़ा सहारा तो बनेगा।"

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चावड़ी बाजार के रहने वाले 23 साल के उस्मान अपने साथ घर की बनी रोटी, सब्जी और दाल का डिब्बा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, "जब हमने सोशल मीडिया पर देखा कि लड़कियों और छोटे-छोटे बच्चों पर लाठियां चलाई गईं, तो हमारे मोहल्ले के लोगों से रहा नहीं गया। सबने मिलकर खाना बनवाया। जो भी भूखा हो, खा सकता है। लोग यहां दिन-रात डटे हैं, यह हमारी तरफ से उनके लिए छोटा सा समर्थन है।"

फरीदाबाद से कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा कर रहे 20 साल के शिवम अपने भाई के साथ समोसे लेकर पहुंचे थे। शिवम का कहना था, "हम कल भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार जिस तरह से बच्चों के साथ बर्ताव कर रही है, उससे लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा।"

डिलीवरी बॉय भी हैरान, अनजान लोगों ने भेजे ढेरों फूड ऑर्डर

जंतर-मंतर पर मदद का यह सिलसिला सिर्फ मौके पर आने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली-एनसीआर के कोने-कोने में बैठे अनजान लोग जोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी ऐप्स के जरिए आंदोलन स्थल पर खाना भिजवाने लगे।

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हर कुछ देर में कोई न कोई डिलीवरी बॉय खाने के पैकेट लेकर पहुंच रहा था। ग्रेटर कैलाश के एक रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए डिलीवरी बॉय रवि कुमार ने बताया, "अनिल नाम के किसी शख्स ने 25 वेज थाली का ऑर्डर दिया था और कहा कि इसे जंतर-मंतर के पास छोड़ दो। वे बस छात्रों की मदद करना चाहते थे। मैं आज यहां दूसरी बार डिलीवरी देने आया हूं।"

एक और डिलीवरी बॉय मौसम ने बताया कि वह दिन में छह बार जंतर-मंतर चक्कर काट चुका है। वह हंसते हुए कहता है, "जब भी मैं आता हूं, यहां के वालंटियर्स उल्टा मुझे ही खाना खिलाने लगते हैं!"

'कृपया अब खाना न भेजें, बर्बाद हो जाएगा'- CJP ने की अपील

मंगलवार रात होते-होते जंतर-मंतर पर खाने का इतना अंबार लग गया कि आयोजकों को बाकायदा लाउडस्पीकर से ऐलान करना पड़ा कि लोग अब खाना भेजना बंद कर दें।

बुधवार दोपहर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "जंतर-मंतर से अपडेट: हमारे पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है! कृपया अब और खाना न भेजें, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ भी बर्बाद न हो। मदद करने वाले हर व्यक्ति का तहे दिल से शुक्रिया!"

स्थिति यह हो गई कि बाहर खड़े कई डिलीवरी बॉय असमंजस में थे कि कस्टमर का ऑर्डर किसे सौंपें, क्योंकि वालंटियर्स ने साफ कह दिया था कि अब और खाना रखने की जगह नहीं है।

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खाने से आगे बढ़ी मदद: चप्पल से लेकर सैनिटरी पैड तक के लगे स्टॉल

जंतर-मंतर पर वालंटियर्स ने बाकायदा टेबल लगाकर एक व्यवस्था बना दी है। एक तरफ जहां खाना बांटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत के सामान के अलग-अलग स्टॉल सज गए हैं।

इन स्टॉल्स पर प्रदर्शनकारियों के लिए:

  • हवाई चप्पलें, फेस वाइप्स और डिटॉल
  • पट्टियां, कॉटन और ओआरएस के पैकेट
  • दर्द की दवाइयां और सैनिटरी नैपकिन

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को महज चार घंटे के भीतर 8,000 रुपए चंदा इकट्ठा किया और प्रदर्शन में शामिल छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड, ओआरएस और खाने-पीने की चीजें खरीदकर वहां पहुंचाईं।

मौके पर मौजूद 31 साल के एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "सोमवार को जो कुछ हुआ, उसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया है। जो लोग खुद यहां नहीं आ सकते, वे इस तरह से अपना सपोर्ट भेज रहे हैं। यही इस देश की ताकत है।"

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Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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