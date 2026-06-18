शिवसेना में फिर दरार: बाल ठाकरे से उद्धव तक टूटी 6 बार, सबसे घातक एकनाथ शिंदे का वार

Shiv Sena News: उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। एक ओर कहा जा रहा है कि गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुट को मान्यता दे सकते हैं। वहीं, उद्धव गुट का कहना है कि सभी सांसदों से उनका संपर्क बना हुआ है और कोई टूट नहीं हो रही है।

Shiv Sena News: शिवसेना से शिवसेना UBT बन चुकी उद्धव ठाकरे की पार्टी अब फिर टूटने की कगार पर है। इस बार एक साथ 6 सांसद नाता तोड़ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। इसके साथ ही साल 2022 में हुई पार्टी में सबसे बड़ी फूट की यादें ताजा कर दी हैं। हालांकि, इतिहास बताता है कि यह दल 4 बार टूट का सामना कर चुका है। आइए 70 के दशक से लेकर 2026 तक की कहानी जानते हैं।

सबसे पहली टूट 70 के दशक में कहा जाता है कि शिवसेना के दिवंगत संस्थापक बाल ठाकरे और मुंबई के एक नेता बंदू शिंगरे के बीच तनाव हुआ था, जिसके बाद शिंगरे ने एक दल खड़ा किया था। हालांकि, प्रति शिव सेना नाम से बनी यह पार्टी खास असर नहीं छोड़ पाई थी।

जब छगन भुजबल गए दिसंबर 1991 की बात है। तब पार्टी की कमान बाल ठाकरे के हाथ में ही थी और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने फूट का मन बना लिया था। तब वह महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। खबरें थीं कि भुजबल ने 18 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और तब शिवसेना के कुल 52 विधायक थे।

इस बगावत को खास इसलिए भी माना जाता है, क्योंकि पहली बार किसी बहुत बड़े कद के नेता ने पार्टी में विरोध के सुर उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तब महज 6 विधायकों ने कथित तौर पर विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपा था और दूसरे गुट को शिवसेना बी माना गया था। बाद में इस गुट ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था।

नारायण राणे का दांव 14 साल के बाद शिवसेना ने एक बार फिर नारायण राणे के रूप में टूट का सामना करने की तैयारी की। वह साल 1999 में कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री भी रहे थे। कहा जाता है कि दिवंगत बाल ठाकरे की तरफ से बेटे उद्धव को उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाने की कोशिश ने राणे खफा हो गए थे। जुलाई 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था।

तब उन्होंने दावा किया था कि उन्हें 42 विधायकों का समर्थन है और विधानसभा में शिवसेना के पास 63 विधायक थे। हालांकि, ये आंकड़े कभी साबित नहीं हो सके और कुछ ही नेताओं ने खुलकर उनका साथ दिया। वहीं, कहा यह भी जाता है कि पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद राणे की मीटिंग में 9 विधायक पहुंचे थे। हालांकि, उनके जाने से शिवसेना को कोंकण के कुछ हिस्सों में बड़ी चोट लगी थी। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे।

चचेरे भाई राज ठाकरे की विदाई अगले ही साल यानी 2006 में शिवसेना के उत्तराधिकारी माने जा रहे राज ठाकरे ने अलग राह पकड़ ली थी। तब तक यह गद्दी उद्धव को मिल चुकी थी। हालांकि, राज के जाने से विधायक नहीं टूटे, लेकिन संगठन पर इसका असर पड़ा। उन्होंने अलग होकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना बनाई थी और 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें भी जीती थीं। हालांकि, हाल में पार्टी कोई भी बड़ा चुनावी प्रदर्शन नहीं कर सकी है।

टूट ऐसी कि नाम और चिह्न तक छिन गया साल 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 55 में 40 विधायक अलग होने के लिए तैयार हो गए। नतीजा हुआ कि राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इतना ही नहीं पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और असली नाम और चिह्न शिंदे गुट के खाते में गया। जबकि, उद्धव को शिवेसना यूबीटी नाम और मशाल चिह्न के साथ संतोष करना पड़ा।