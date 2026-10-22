पाकिस्तान से दोस्ती भारत की कीमत पर नहीं; आतंकवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका और भारत दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता किसी भी तरह से भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है। आतंकवाद पर हमारी और भारत की चिंताएं एक जैसी हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के अच्छे और करीबी रिश्ते किसी भी सूरत में भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी की कीमत पर नहीं आएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं और दोनों देश इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं। बता दें कि रुबियो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध ताज महल पैलेस होटल में इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। यह होटल 2008 के 26/11 आतंकी हमलों में मुख्य निशानों में से एक था, जहां कई लोगों की जान गई थी। रुबियो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि अमेरिका कैसे सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते रिश्ते भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर न करें या उस पर असर न डालें।
पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता लेकिन...
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता किसी भी तरह से भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है। आतंकवाद को लेकर वाशिंगटन और नई दिल्ली की एक जैसी चिंताएं हैं। उन्होंने जोड़ा कि अमेरिका को दुनिया भर के देशों के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत है और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। रुबियो ने बताया कि इस्लामाबाद के साथ लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखने से अमेरिका को कई मुद्दों पर उनके फैसलों पर ज्यादा असर डालने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे हमें उम्मीद है, अलग-अलग टॉपिक पर उनके फैसलों पर ज्यादा असर डालने में मदद मिलेगी।
अमेरिका के लिए दोनों महत्वपूर्ण
उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमेरिका के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि दोनों पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखने से अमेरिका तनाव को बड़े झगड़े या युद्ध में बदलने से रोकने में मदद कर सकता है। भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी को उन्होंने लंबे समय से चली आ रही बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के सालों में पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हुए हैं, जिससे वॉशिंगटन को दोनों पक्षों से जुड़ने और बातचीत करने का मौका मिला है।
इस दौरान रुबियो ने भारत-पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तनाव कम करने और इसे बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है, क्योंकि वाशिंगटन नहीं चाहता कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कोई और जंग हो। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश बिजनेस, व्यापार और कॉमर्स पर ज्यादा ध्यान दें। ज्यादा सहयोग और व्यापार से दोनों देशों में खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा के ज्यादा मौके बन सकते हैं।
आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका
आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के वादे को दोहराते हुए रुबियो ने कहा कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका से ज्यादा कोई देश काम नहीं करता। उन्होंने इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन्स का जिक्र किया। इसमें अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन को मारने वाला ऑपरेशन भी शामिल है। उन्होंने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आतंकवादी गुटों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाइयों का भी उल्लेख किया। रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन ने आतंकवाद और कट्टरपंथी सोच का सामना करने का अपना कमिटमेंट साफ दिखाया है। ये खतरे भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का विषय हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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