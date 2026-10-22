पाकिस्तान से दोस्ती भारत की कीमत पर नहीं; आतंकवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री की दो टूक

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि आतंकवाद को लेकर अमेरिका और भारत दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता किसी भी तरह से भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है। आतंकवाद पर हमारी और भारत की चिंताएं एक जैसी हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के अच्छे और करीबी रिश्ते किसी भी सूरत में भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी की कीमत पर नहीं आएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं और दोनों देश इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं। बता दें कि रुबियो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध ताज महल पैलेस होटल में इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। यह होटल 2008 के 26/11 आतंकी हमलों में मुख्य निशानों में से एक था, जहां कई लोगों की जान गई थी। रुबियो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि अमेरिका कैसे सुनिश्चित करेगा कि पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते रिश्ते भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर न करें या उस पर असर न डालें।

पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता लेकिन... उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता किसी भी तरह से भारत के साथ हमारे रिश्ते की कीमत पर नहीं है। आतंकवाद को लेकर वाशिंगटन और नई दिल्ली की एक जैसी चिंताएं हैं। उन्होंने जोड़ा कि अमेरिका को दुनिया भर के देशों के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत है और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। रुबियो ने बताया कि इस्लामाबाद के साथ लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखने से अमेरिका को कई मुद्दों पर उनके फैसलों पर ज्यादा असर डालने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे हमें उम्मीद है, अलग-अलग टॉपिक पर उनके फैसलों पर ज्यादा असर डालने में मदद मिलेगी।

अमेरिका के लिए दोनों महत्वपूर्ण उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमेरिका के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि दोनों पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखने से अमेरिका तनाव को बड़े झगड़े या युद्ध में बदलने से रोकने में मदद कर सकता है। भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी को उन्होंने लंबे समय से चली आ रही बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल के सालों में पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हुए हैं, जिससे वॉशिंगटन को दोनों पक्षों से जुड़ने और बातचीत करने का मौका मिला है।

इस दौरान रुबियो ने भारत-पाकिस्तान के बीच खराब रिश्तों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका तनाव कम करने और इसे बड़े संघर्ष में बदलने से रोकने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है, क्योंकि वाशिंगटन नहीं चाहता कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच कोई और जंग हो। आगे उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश बिजनेस, व्यापार और कॉमर्स पर ज्यादा ध्यान दें। ज्यादा सहयोग और व्यापार से दोनों देशों में खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा के ज्यादा मौके बन सकते हैं।