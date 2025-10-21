Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFresh Row in Maharashtra NDA coalition after purification ceremony Shiv Sena and NCP warns BJP
अपने MP पर लगाएं लगाम, वरना... महाराष्ट्र NDA में घमासान; BJP के खिलाफ शिवसेना-NCP एक क्यों?

अपने MP पर लगाएं लगाम, वरना... महाराष्ट्र NDA में घमासान; BJP के खिलाफ शिवसेना-NCP एक क्यों?

संक्षेप: पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के एक समूह द्वारा नमाज अदा करने के बाद रविवार को भाजपा की राज्यसभा MP मेघा कुलकर्णी के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने गोमूत्र छिड़क और प्रार्थना कर उसका शुद्धिकरण किया था।

Tue, 21 Oct 2025 10:16 AMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सत्ताधारी NDA गठबंधन की गांठ ढीले पड़ गए हैं और गठबंधन के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। हालात, यहां तक पहुंच गए हैं कि दो सहयोगी दलों (शिवसेना और NCP) ने भाजपा को अपनी ही सांसद पर लगाम लगाने की नसीहत दे डाली है। दरअसल, ये विवाद एक शुद्धिकरण समारोह से जुड़ा हुआ है, जिसे अंजाम दिया है भाजपा की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने। कुलकर्णी ने रविवार को पुणे के शनिवार वाड़ा में 'शुद्धिकरण समारोह' आयोजित किया था।

पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पेशवाओं के गढ़ रहे पुणे के किले में नमाज पढ़े जाने के विरोध में भाजपा सांसद की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वहां गोमूत्र छिड़क कर उसका शुद्धिकरण किया था। इस घटना की दोनों उप मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने निंदा की है और बाजपा सांसद मेघा कुलकर्णी की इस हरकत की आलोचना की है। दोनों ही सहयोगी दलों ने भाजपा सेअपनी राज्यसभा सांसद पर लगाम लगाने को कहा है।

ये भी पढ़ें:'मतदाता सूची में एक करोड़ फर्जी वोटर्स', महाराष्ट्र में विपक्ष की विशाल रैली

भाजपा सांसद पर FIR दर्ज करने की मांग

ET की रिपोर्ट के मुताबिक, NCP प्रवक्ता रूपाली पाटिल थोम्ब्रे ने कहा, "हम भाजपा से उन पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। हम पुलिस से भी मांग कर रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश के लिए उन पर मामला दर्ज किया जाए। वह हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा उठा रही हैं, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, भले ही वह सांसद ही क्यों न हों। पुणे में हिंदू और मुसलमान भाई-भाई की तरह रहते हैं और उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी।" थोम्ब्रे ने सोमवार की शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कुलकर्णी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर एक आंदोलन भी चलाया।

अल्पसंख्यक समुदाय पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश

दरअसल, महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय चुनावों से पहले एनसीपी अल्पसंख्यक समुदाय पर अपनी पकड़ फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के बाद झटका लगा है। भाजपा सांसद के किलाफ FIR और सख्त कार्रवाई की मांग NCP की इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ विभागों में नहीं,चुनावों में भी दिखाइए उम्दा प्रदर्शन; वरना…BJP की चेतावनी

गलतफहमी न पालें कि सरकार में हैं

दूसरी तरफ, भाजपा के हिंदुत्व विचारों की सहयोगी शिवसेना ने भी मेघा कुलकर्णी पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता नीलम गोरहे ने कहा, "शनिवार वाड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके कुछ नियम हैं और इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो राज्य पुलिस और जिला कलेक्टर को कार्रवाई करनी चाहिए।" उन्होंने दो टूक कहा कि किसी को भी यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वह सरकार में हैं।

भाजपा सांसद का अल्टीमेटम

गोरहे और थोम्ब्रे की यह आलोचना उस घटना के बाद आई है जब कुलकर्णी ने कुछ हिंदू संगठनों के साथ मिलकर रविवार को उस जगह पर गोमूत्र छिड़का जहाँ मुस्लिम महिलाएँ नमाज़ पढ़ रही थीं। इतना ही नहीं कुलकर्णी ने शनिवार वाड़ा के बाहर स्थित एक मज़ार और दरगाह को एक सप्ताह के भीतर हटाने का अल्टीमेटम भी दिया था। दूसरी तरफ, भाजपा सांसद के आंदोलन के बाद, पुलिस ने संरक्षित स्थल पर नमाज़ अदा करने के आरोप में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

कांग्रेस का तंज और सवाल

कांग्रेस ने भी भाजपा के शुद्धिकरण कार्यक्रम और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, "शनिवार वाड़ा को शुद्ध करने का कार्य वास्तव में हास्यास्पद है। शनिवार वाड़ा कोई धार्मिक स्थल नहीं है।" उन्होंने कहा, "यह दरगाह पेशवा काल से ही वहाँ मौजूद है। पेशवाओं ने खुद इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।" कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, “शनिवार वाड़ा में इतना कुछ हो चुका है कि भाजपाइयों, आपके तर्क के अनुसार, तो पूरे वाड़ा को ही गोमूत्र से धोना चाहिए। इस तरह जनता को भी पता चल जाएगा कि आपकी मानसिकता कितनी पिछड़ी है।”

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Maharashtra News Maharashtra Politics BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।