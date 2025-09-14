ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर घर में छिपाया, नौकरी से निकाली गई IAS पूजा खेडकर पर गंभीर आरोप

आईएएस की नौकरी से हाथ धो चुकी पूजा खेडकर नई मुसीबत में घिर गई हैं। एक गुमशुदा ट्रक ड्राइवर उनके पुणे स्थित घर पर पाया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्राइवर का अपहरण करके यहां पर रखा गया था।

आईएएस की नौकरी से हाथ धो चुकी पूजा खेडकर नई मुसीबत में घिर गई हैं। पूजा खेडकर और उनकी मां के खिलाफ ट्रक ड्राइवर को किडनैप करके घर में छिपाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इस ड्राइवर का अपहरण करके यहां पर रखा गया था। यह ड्राइवर ट्रक से एक्सीडेंट करने के बाद गायब था। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर को आईएएस की नौकरी से हटा दिया था।

पुलिस ने बताया कि ड्राइवर का नाम प्रहलाद कुमार है। वह एक मिक्सर ट्रक लेकर जा रहा था। नवी मुंबई में ऐरोली सिग्नल पर उसके मिक्सर ने एक कार को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद कार में सवार दो लोगों ने प्रहलाद कुमार को जबर्दस्ती अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद ये लोग उसे लेकर वहां से चले गए। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने कार का पता लगाना शुरू किया। जांच में कार पूजा खेडकर के पुणे के चतुश्रृंगी स्थित घर में पाई गई। पुलिस ने यहां से अपहृत ड्राइवर को बचाया।

हालांकि इस दौरान पूजा खेडकर की मां ने पुलिस का काफी विरोध किया। पुलिस ने बताया कि पूजा की मां मनोरमा खेडकर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। उन्होंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई। इसके लिए पुलिस ने मनोरमा खेडकर को भी सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए पुलिस के सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि पिछले साल भी पूजा खेड़कर की मां ने जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले में बहस की थी और बंदूक तक लहराई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।