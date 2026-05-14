फ्रांस के राष्ट्रपति का ईरानी अभिनेत्री से रिश्ता, तमिलनाडु CM विजय ने कर्मचारियों के लिए खोला खजाना; टॉप-5

Top News Today: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। सरकारी बयान के अनुसार, बढ़ोतरी के बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

Top News Today: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया। सरकारी बयान के अनुसार, बढ़ोतरी के बाद DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसी बीच फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों के वैवाहिक जीवन को लेकर नया विवाद सामने आया है। पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफ की किताब ‘एन (ऑलमोस्ट) परफेक्ट कपल’ में दावा किया गया है कि पिछले साल वायरल हुए थप्पड़ वाले वीडियो के पीछे एक ईरानी अभिनेत्री का हाथ है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

सीएम बनते ही विजय का बड़ा तोहफा तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, अब DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। राज्य सरकार पर इस फैसले से सालाना अतिरिक्त 1230 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि जरूरी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विजय ने कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने लोगों के हित में और भी कल्याणकारी योजनाएं लाने का संकल्प जताया है। पढ़ें पूरी खबर...

अनिल अंबानी ग्रुप पर CBI का छापेमारी अभियान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अनिल अंबानी के रिलायंस एडीए ग्रुप और रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। CBI टीमों ने मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में सात अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। 2015-17 के दौरान कंपनी के तत्कालीन CEO, CFO और डायरेक्टर्स के आवासीय परिसरों पर दबिश दी गई। मुंबई की विशेष CBI अदालत ने 14 मई 2026 को जारी सर्च वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

पूरी जिम्मेदारी मेरी- DMK की हार पर स्टालिन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में मिली हार के बाद DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है और जनता अभी भी DMK पर भरोसा करती है। स्टालिन ने अन्ना अरिवलयम में जिला सचिवों की बैठक में स्पष्ट कहा कि इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उन्होंने चुनावी हार के कारणों का गहन विश्लेषण करने के लिए विशेष पैनल गठित करने की घोषणा की, जो 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगा। पढ़ें पूरी खबर...

फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रों पर नया खुलासा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों के बीच पिछले दिनों वायरल हुए थप्पड़ वाले वीडियो को लेकर नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफ की किताब ‘एन (ऑलमोस्ट) परफेक्ट कपल’ में दावा किया गया है कि ब्रिगिट मैक्रों ने थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि राष्ट्रपति का एक ईरानी अभिनेत्री से कथित रिश्ता था और उन्होंने उस अभिनेत्री को फोन पर संदेश भेजे थे। पढ़ें पूरी खबर...