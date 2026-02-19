Hindustan Hindi News
राफेल डील को लेकर बड़ी बात बोल गए मैक्रों, कहा- समझ नहीं आता आखिर...

Feb 19, 2026 09:43 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के साथ हुई राफेल विमानों की डील को दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का अहम अंग बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत और भी ज्यादा मजबूत होगा और यहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत के साथ राफेल डील का बचाव किया है। इस डील को लेकर भारत सरकार को घेरने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह डील भारत को मजबूत बनाती है, नए रोजगार पैदा करती है और इससे दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होती है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर सम्मेलन से पहले पत्रकारों से बात करते मैक्रों से जब राफेल डील के बारे पूछा गया। इसका जवाब देते हुए मैक्रों ने कहा कि भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप की खरीद को लेकर अपनी इच्छा की पुष्टि की है। उन्होंने इसे भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग में एक नया कदम बताया। भारत में राफेल डील पर विवाद के बारे में पूछे जाने पर मैक्रों ने कहा, “हम हमेशा डील में भारतीय घटकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। यह कंपनी और आपकी सरकार के बीच चल रहे संवाद का हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसकी आलोचना क्यों और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इससे आपका देश मजबूत होता है। इससे हमारे देशों के बीच में रणनीतिक संबंध मजबूत होते हैं और यहां आपके देश में अधिक रोजगार पैदा होते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस, इस डील के दौरान अधिकमत भारतीय सामानों का उपयोग करने के लिए तैयार है।

गौरतलब है कि मैक्रों की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए राफेल जेट खरीदने को मंजूरी दी है। इसमें से ज्यादातर भारत में तैयार किए जाएंगे, जबकि कुछ हमें फ्रांस से रेडी टू यूज हालत में मिलेंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए पी-8आई समुद्री गश्ती विमानों और लड़ाकू मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।

आपको बता दें, भारतीय वायुसेना लगातार इस तरह की खरीद की मांग कर रही है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 29 रह गई है, जबकि जरूरतों के हिसाब से भारत को 42 स्क्वाड्रन किसी भी क्षण चाहिए होती है। यह पिछले कई दशकों में भारतीय वायुसेना का सबसे निचला स्तर है। फ्रांसीसी डसॉल्ट से डील करने से पहले भारत ने तेजस को भी ज्यादा मात्रा में रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अमेरिकी इंजन के चलते लगातार देरी हो रही थी। इसी वजह से वायुसेना चीफ भी अपनी नाराजगी जता चुके थे।

इस सौदे के पूरा होने केबाद भारतीय वायुसेना के पास करीब 150 राफेल विमानों का बेड़ा होगा, जबकि 26 राफेल विमान भारतीय नौसेना की शान बढ़ाएंगे।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

