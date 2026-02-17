Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मरीन ड्राइव पर टहलने निकले इमैनुएल मैक्रों, अचानक अपने बीच पाकर मुंबईकर हैरान

Feb 17, 2026 04:49 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मैक्रों की यह यात्रा उनकी भारत की चौथी आधिकारिक यात्रा है, जो 17 से 19 फरवरी तक चल रही है। वे अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों के साथ मुंबई पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया।

मरीन ड्राइव पर टहलने निकले इमैनुएल मैक्रों, अचानक अपने बीच पाकर मुंबईकर हैरान

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत यात्रा पर आए। उन्होंने सुबह-सुबह मरीन ड्राइव पर जॉगिंग की, जो मुंबई का बेहद लोकप्रिय इलाका है। मैक्रों अपनी फिटनेस रूटीन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विदेश में होने के बावजूद अपनी दिनचर्या को बरकरार रखा। वे नेवी ब्लू टी-शर्ट और काले चश्मे में दिखे, साथ में फ्रांसीसी और भारतीय सुरक्षा कर्मियों की एक टीम थी। यह जॉगिंग सेशन शांति भरा रहा, जिसमें मीडिया और स्थानीय लोगों से ज्यादा व्यवधान नहीं हुआ। मुंबईकरों को राष्ट्रपति को आम वॉकर्स के बीच दौड़ते देखकर आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए और फोटो खींचे। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां लोग उनकी फिटनेस के प्रति समर्पण की तारीफ कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:मुंबई में जॉगिंग रही शानदार, PM मोदी ने बताया प्रेसीडेंट मैक्रों से क्या हुई बात

मैक्रों की यह यात्रा उनकी भारत की चौथी आधिकारिक यात्रा है, जो 17 से 19 फरवरी तक चल रही है। वे अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों के साथ मुंबई पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। यात्रा की शुरुआत में उन्होंने और ब्रिजिट मैक्रों ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जो आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक था। 26 नवंबर 2008 को हुए इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 300 घायल हुए थे। मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत मैक्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

ये भी पढ़ें:जब असली ही नहीं रही, तो पुतला क्या करेगा, बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद पर हिमंत

मैक्रों की यात्रा कितनी अहम

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी, AI और उभरती तकनीकों में सहयोग को मजबूत करना है। मुंबई में मैक्रों और मोदी ने इयर ऑफ इनोवेशन 2026 का शुभारंभ किया, जो दोनों देशों के बीच नवाचार पर केंद्रित होगा। इसके बाद वे दिल्ली जाएंगे, जहां भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेंगे। यह समिट पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस थीम पर आधारित है और 2025 में पेरिस में हुए एआई एक्शन समिट की निरंतरता है, जिसकी सह-अध्यक्षता मोदी और मैक्रों ने की थी। दोनों देश लोकतंत्र और लचीलेपन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:वो 60, 70 और 80 की उम्र में… आपको भी पता है क्या होगा? लालू से जुड़े केस में SC

इमैनुएल मैक्रों की मुंबई में जॉगिंग न केवल उनकी व्यक्तिगत फिटनेस का प्रमाण है, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम के बीच भी वे संतुलित जीवनशैली बनाए रखते हैं। यह घटना मुंबई की जीवंत सुबह को एक अंतरराष्ट्रीय रंग दे गई और लोगों में उत्साह भर दिया। कुल मिलाकर, यह यात्रा भारत-फ्रांस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रही है, जहां फिटनेस, कूटनीति और नवाचार एक साथ नजर आ रहे हैं।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India France PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;