मरीन ड्राइव पर टहलने निकले इमैनुएल मैक्रों, अचानक अपने बीच पाकर मुंबईकर हैरान

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार को भारत यात्रा पर आए। उन्होंने सुबह-सुबह मरीन ड्राइव पर जॉगिंग की, जो मुंबई का बेहद लोकप्रिय इलाका है। मैक्रों अपनी फिटनेस रूटीन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विदेश में होने के बावजूद अपनी दिनचर्या को बरकरार रखा। वे नेवी ब्लू टी-शर्ट और काले चश्मे में दिखे, साथ में फ्रांसीसी और भारतीय सुरक्षा कर्मियों की एक टीम थी। यह जॉगिंग सेशन शांति भरा रहा, जिसमें मीडिया और स्थानीय लोगों से ज्यादा व्यवधान नहीं हुआ। मुंबईकरों को राष्ट्रपति को आम वॉकर्स के बीच दौड़ते देखकर आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाए और फोटो खींचे। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां लोग उनकी फिटनेस के प्रति समर्पण की तारीफ कर रहे हैं।

मैक्रों की यह यात्रा उनकी भारत की चौथी आधिकारिक यात्रा है, जो 17 से 19 फरवरी तक चल रही है। वे अपनी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों के साथ मुंबई पहुंचे थे, जहां महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। यात्रा की शुरुआत में उन्होंने और ब्रिजिट मैक्रों ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जो आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक था। 26 नवंबर 2008 को हुए इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 300 घायल हुए थे। मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत मैक्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है।

मैक्रों की यात्रा कितनी अहम

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, रणनीतिक साझेदारी, AI और उभरती तकनीकों में सहयोग को मजबूत करना है। मुंबई में मैक्रों और मोदी ने इयर ऑफ इनोवेशन 2026 का शुभारंभ किया, जो दोनों देशों के बीच नवाचार पर केंद्रित होगा। इसके बाद वे दिल्ली जाएंगे, जहां भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेंगे। यह समिट पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस थीम पर आधारित है और 2025 में पेरिस में हुए एआई एक्शन समिट की निरंतरता है, जिसकी सह-अध्यक्षता मोदी और मैक्रों ने की थी। दोनों देश लोकतंत्र और लचीलेपन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं।