मुफ्त चांदी के सिक्के, हजारों भक्त और नेताओं का जमावड़ा... चारमीनार के पास आखिर चल क्या रहा है?

हैदराबाद का 435 साल पुराना चारमीनार एक बार फिर विवाद के घेरे में आ गया है। दिवाली के दौरान चारमीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में मुफ्त चांदी के सिक्के बांटे जाने से हजारों भक्त उमड़ रहे हैं। साथ ही BJP और BRS के कई बड़े नेताओं का भी लगातार आना-जाना लगा हुआ है।

हैदराबाद का 435 साल पुराना चारमीनार एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गया है। दिवाली और उससे पहले के दिनों में चारमीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। मुफ्त चांदी के सिक्के बांटे जाने से हजारों भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ ही BJP और BRS के कई बड़े नेताओं का लगातार आना-जाना लगा हुआ है। इस भीड़ ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं और टिप्पणीकारों में चारमीनार की सुरक्षा और मंदिर के कानूनी दर्जे को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।

भीड़ और मुफ्त सिक्के भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए सैकड़ों मीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, लाइनें गुलजार हौज तक पहुंच गईं, जो चारमीनार से करीब 500 मीटर दूर है। भक्त मुफ्त चांदी के सिक्के पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। ये सिक्के देवी लक्ष्मी के चरणों में रखे जाते हैं। एक तरफ लक्ष्मी की तस्वीर होती है और दूसरी तरफ चारमीनार की। भक्तों का मानना है कि ये सिक्के खुशहाली और अच्छी किस्मत लाते हैं।

मंदिर के अधिकारियों ने चार अलग-अलग लाइनें लगाईं और मंदिर को बांटने के लिए चौबीसों घंटे खुला रखा। ट्रस्टी शशिकला ने बताया कि भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। एक भक्त श्रीलता ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भीड़ बहुत बढ़ गई है। 2019 तक बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बताया जाता है कि यह भीड़ 6 नवंबर को धनतेरस से पहले ही शुरू हो गई थी और 11 नवंबर तक चांदी के सिक्के बांटे जाने की वजह से और बढ़ गई।

ट्रैफिक पर असर बताया जा रहा है कि भारी भीड़ की वजह से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 9 नवंबर को एडवाइजरी जारी की। आने-जाने वालों को चारमीनार के आसपास कई सड़कों पर जाम की चेतावनी दी गई। 6 से 11 नवंबर तक कुछ इलाकों में ट्रैफिक पर रोक लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि सालार जंग म्यूजियम, मदीना और हाई कोर्ट रोड के बीच तथा अफजलगंज-नयापुल रोड पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है।

टेंशन में मुस्लिम कार्यकर्ता जश्न और भीड़ की तस्वीरों को कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं और नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। वे मंदिर के कानूनी दर्जे और चारमीनार पर इसके असर पर सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद के पत्रकार मुबाशिर खुर्रम ने लिखा कि दीपावली पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में हजारों भक्त आए। पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट पक्का किया। लेकिन 435 साल पुराने चारमीनार की सुरक्षा कौन कर रहा है? क्या ASI इस सुरक्षित स्मारक से सटे हर ढांचे का कानूनी दर्जा साफ कर सकता है?

AIMIM नेता मोहम्मद मुबाशिर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और BRS जैसी पार्टियों ने हाई कोर्ट के यथास्थिति के आदेश के बावजूद मंदिर को कानूनी बना दिया। उन्होंने कहा कि वह दिन करीब है जब हम बाबरी मस्जिद का हश्र हैदराबाद के चारमीनार जैसा देखेंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कोई मुस्लिम वकील हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर कर रहा।

सोशल एक्टिविस्ट सैफ उल इस्लाम फारूकी ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने ऐसे इंतजाम क्यों किए जिससे एक गैर-कानूनी मंदिर को कानूनी मान्यता मिल गई? द डेमोक्रेसी डायलॉग के को-फाउंडर एसक्यू मसूद ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील जगहों पर दिवाली मनाने के मायने पर सवाल उठाया।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चारमीनार का विनाश हो रहा है। कल्पना को सच में बदला जा रहा है। हैदराबाद का विनाश होने वाला है। उन्होंने भाजपा पर तेलंगाना की राजनीति को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, केटी रामा राव और असदुद्दीन ओवैसी के लिए इसे खतरे की घंटी बताया।

जारी है बड़े नेताओं का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को मंदिर गए थे। वे वोटर लिस्ट पर विपक्ष के अभियान के खिलाफ BJP की पदयात्रा से पहले पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। उसके बाद कई BJP और BRS नेता मंदिर पहुंचे।

6 नवंबर को BRS MLA डी सुधीर रेड्डी ने धनतेरस पर पूजा की। BJP नेता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव अपने परिवार के साथ गए।

7 नवंबर को हरियाणा के पूर्व गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंदिर का दौरा किया और इसे 'पवित्र जगह और समृद्ध इतिहास' बताया।

8 नवंबर को तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और उनकी पत्नी जानकी शुक्ला ने खास पूजा-अर्चना की। तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन रामचंदर राव और राज्यसभा सांसद के. लक्ष्मण भी मंदिर पहुंचे। BRS MLA तलसानी श्रीनिवास यादव और तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड की उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी गडवाल ने भी परिवार के साथ पूजा की। तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने कहा कि पूरे तेलंगाना में दिवाली बहुत जोश के साथ मनाई जा रही है। खासकर हैदराबाद के मशहूर भाग्यलक्ष्मी मंदिर में हर साल लाखों भक्त आते हैं। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि यह गर्व की बात है कि मंदिर की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और देश भर से भक्त यहां आ रहे हैं।

क्या है विवाद? बता दें कि चारमीनार 1591 में मुहम्मद कुली कुतुब शाह के समय बना था। भाग्यलक्ष्मी मंदिर चारमीनार के दक्षिण-पूर्वी मीनार के पास है। ASI ने 2013 में RTI के जवाब में इसे अनधिकृत निर्माण बताया था। 1959 की तस्वीर में वहां कोई मंदिर नहीं दिखा, बाद में ढांचा दिखाई दिया। कुछ लोगों का कहना है कि 1969 में एक पत्थर पर ट्रक टकराया था, उसके बाद मंदिर बना। इतिहासकार नरेंद्र लूथर ने 2012 में कहा था कि 1960 के दशक में स्थानीय लोगों ने इसे बनवाया था और उससे पहले वहां कुछ नहीं था।

2012 में मरम्मत के नाम पर निर्माण के आरोप लगे। हाई कोर्ट ने 5 नवंबर 2012 को यथास्थिति का आदेश दिया और चारमीनार को छूने वाले निर्माण पर रोक लगा दी। AIMIM नेताओं को विरोध करने पर हिरासत में लिया गया था। बाद में कोर्ट ने पाबंदियां बरकरार रखीं, लेकिन मंदिर हटाने का आदेश नहीं दिया। 2018 और 2022 में भी विस्तार के आरोप लगे, लेकिन ASI ने कहा कि कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। हाल के दिनों में मंदिर को सजाया जा रहा है और यह स्थायी संरचना जैसा दिख रहा है।