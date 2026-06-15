केरल की नई सरकार ने लॉन्च की 'प्रियदर्शिनी' स्कीम, महिलाट्रांसजेंडर को भी मिलेगा लाभ
केरल की नई सरकार ने प्रयदर्शिनी स्कीम की शुरुआत की है। सोमवार को मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस योजना का उद्घाटन किया। इसके तहत राज्य परिवहन की बसों में महिलाएं और ट्रांसजेंडर फ्री सफर कर सकेंगे।
केरल की नई कांग्रेस की अगुआई वाली कांग्रेस की सरकार ने महिलाओँ के लिए मुफ्त बस सेवा की योजना लागू कर दी है। इस 'प्रियदर्शिनी' योजना के तहत सभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की सामान्य बसों में मफ्त में सफर कर पाएंगी। थंपपनूर के केंद्रीय बस टर्मिनल से मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस योजना की शुरुआत की है। जिन बसों को हरी झंडी दिखाई है उनकी चालक भी महिलाएं ही थीं।
इंदिरा गारंटी में शामिल थी यह योजना
विधानसभा चुनाव के दौरान जारी घोषणा पत्र में इस योनजा को पांच इंदिरा गारंटी में शामिल किया गया था। पहले चरण में किसी भी उम्मर की महिलाएं और ट्रांसजेंडर इसके पात्र होंगे। इसके लिए किसी विशेष आय वर्ग का होना भी जरूरी नहीं है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिए किसी पूर्व पंजीकरण, दस्तावेज़ या आवेदन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।
लेना होगा 'प्रियदर्शिनी टिकट'
बस में चढ़ने के बाद महिलाओं और ट्रांसजेंडर को कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन (ईटीएम) के माध्यम से शून्य मूल्य का 'प्रियदर्शिनी' टिकट लेना होगा। उन्होंने बताया कि यह टिकट प्रणाली डिजिटल रूप से हर यात्रा को रिकॉर्ड करेगी, जिससे केएसआरटीसी को खर्चों की प्रतिपूर्ति और पारदर्शी लेखा-जोखा रखने में मदद मिलेगी।
सूत्रों ने कहा कि यह छूट वर्तमान में निगम की सभी 3,125 सामान्य बसों में उपलब्ध होगी, जिससे पूरे राज्य में इसका लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री वी डी सतीशन सुबह साढ़े आठ बजे थंपानूर बस टर्मिनल पर औपचारिक रूप से इस योजना का उद्घाटन उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने भी बस से सफर किया। अलग-अलग क्षेत्रों से आईं महिलाओं को बस में बैठाकर घुमाया गया।
सालाना कितना खर्च आएगा
मुख्यमंत्री ने हाल में कहा था कि यह रियायत (छूट) अपने वर्तमान स्वरूप में केएसआरटीसी पर प्रति माह 60 करोड़ रुपये से अधिक या सालाना लगभग 800 करोड़ रुपये का बोझ डालेगी और इस पूरे खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार ने कहा कि यह पहल उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से है जो काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं।
विपक्ष ने बनाई दूरी
मुख्यमंत्री ने इससे पहले 'फेसबुक' पर पोस्ट कर कहा, यह जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए है। हालांकि, विपक्षी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इस समारोह से दूरी बनाए रखी और आरोप लगाया कि सरकार ने पहले चरण में रियायत को केवल साधारण रोडवेज सेवाओं तक सीमित कर अपने चुनावी वादे को कमजोर कर दिया है।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें