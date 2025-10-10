नोटबंदी के कारण भारी नुकसान हुआ, कर्ज नहीं चुका पाया; 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में राज कुंद्रा

दीपक कोठारी ने कुंद्रा और शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था।

कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी एट्रेस पत्नी शिल्पा शेट्टी पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की ओर से इसकी जांच की जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूछताछ में राज कुंद्रा ने दावा किया कि 2016 में केंद्र सरकार की नोटबंदी के कारण उनके बिजनेस को भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते उनकी कंपनी कर्ज चुकाने में असमर्थ रही। कुंद्रा और शेट्टी के खिलाफ 14 अगस्त को जुहू पुलिस थाने में व्यवसायी दीपक कोठारी ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। EOW ने इस मामले में अपनी जांच के सिलसिले में कुंद्रा का बयान दर्ज किया था। इससे पहले अभिनेत्री और उनके पति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था।

दीपक कोठारी ने कुंद्रा और शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए किया। शिल्पा शेट्टी ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस के समक्ष दर्ज बयान में दावा किया था कि उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर जिस कंपनी की स्थापना की थी, उसके कामकाज को वह नहीं देखती थीं। एक अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू की टीम ने 4 अक्टूबर को अभिनेत्री के आवास पर उनका बयान दर्ज किया और उनसे चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।