फ्रांस का भारतीय यात्रियों को खास तोहफा, अब यात्रा के दौरान नहीं लेना होगा एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा
फ्रांस ने भारतीय यात्रियों को एक खास तोहफा दिया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि अब फ्रांस के रास्ते हवाई यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीयों को यात्रा करने में आसानी होगी।
फ्रांस और भारत के मजबूत होते रिश्तों में एक नया आयाम स्थापित हुआ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब फ्रांस से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। बता दें, दो महीने पहले फरवरी में जब फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों भारत आए थे, तो उनकी यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। इसी यात्रा के दौरान मैक्रों ने भारतीय यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के उपायों की घोषणा की थी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत और फ्रांस संबंधों पर प्रकाश डालते हुए इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने कहा, "फ्रांस की भूमि से केवल हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों को 10 अप्रैल के बाद से ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है। फ्रांस की तरफ से लिया गया यह फैसला दोनों देशों के बीच की साझेदारी को दर्शाता है। इस फैसले से लोगों की आवाजाही आसान होगी और आपसी संबंध मजबूत होंगे।"
क्या होता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा?
लंबी दूरी की हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को कई देशों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में ट्रांजिट वीजा जरूरी होता है। यह वीजा एक अल्पकालिक अनुमति होता है, जिससे यात्री किसी देश के एयरपोर्ट पर रुक सकता है और वहां से अपने अंतिम गंतव्य की तरफ जा सकता है। इस वीजा के आधार पर आप किसी देश में घूम नहीं सकते और न ही रुक सकते हैं। यह केवल एयरपोर्ट तक आपको सीमित रखता है।
अब भारतीयों को फ्रांस में एयरपोर्ट पर रुकने के लिए इस वीजा की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि किसी यात्री को एयरपोर्ट बदलने के लिए इमिग्रेशन से गुजरना हो या लेओवर के दौरान रात रुकना हो, तो उसे शॉर्ट-स्टे वीजा की आवश्यकता होगी।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें