'फ्रांस भारत जितना सेफ नहीं': विदेशी महिला की बात से सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद। त्रिशा सेनगुप्ता (एचटी.कॉम)Thu, 7 Aug 2025 11:02 AM
फ्रांस की एक महिला ने भारत को फ्रांस से ज्यादा सुरक्षित बताकर सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। भारत में सुरक्षा के बारे में एक नाइजीरियाई यूट्यूबर और फ्रांसीसी महिला के बीच हुई बातचीत ने सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भारत आई फ्रांसीसी महिला ने एक वीडियो में भारत को फ्रांस से ज्यादा सुरक्षित बताया और कहा कि कई तरह की धारणाओं के कारण विदेशी अक्सर सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं।

यूट्यूबर पास्कल ओलालेये तीन साल पहले भारत में शिफ्ट हो हुए थे और अब अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, “वह भारत के लिए फ्रांस छोड़ आई... यहां जानिए क्यों।”

ओलालेये ने एक यूट्यूब पोस्ट में बताया कि पेशे से टीचर यह महिला पिछले दो सालों से भारत में रह रही है।

फ्रांसीसी महिला ने यूट्यूब वीडियो में बताया कि भारत में एक विदेशी होना कैसा होता है। बातचीत के दौरान, उसने बताया कि वह गुजरात के राजकोट में थी।

उसने बताया कि उसे भारत पसंद है, लेकिन वे हमेशा यहीं नहीं रहेंगी। कुछ समय बाद उसका फिर यहां आने का इरादा है और वे भौगोलिक सीमाओं में बंधकर नहीं रहना चाहती।

ओलालेये जब उससे भारत के विषय में विदेशियों की गलत धारणाओं के बारे में पूछते हैं। इस पर महिला कहती है कि फ्रांस में लोग भारत को असुरक्षित समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओलालेये फिर पूछते हैं, "क्या आप कह रही हैं कि फ्रांस भारत जितना सुरक्षित नहीं है? भारत फ्रांस से ज्यादा सुरक्षित है?" महिला जवाब देती है, ''हां।''

हालांकि, अपनी रोजमर्रा के जीवन की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए वह यह भी बताती है कि भारत के साथ उनका प्यार-नफरत का रिश्ता है। वह कहती है कि जिस वजह से वह भारत से प्यार करती है, वही वजह कभी-कभी उससे नफरत भी बन जाती है।

सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ लोग महिला से सहमत थे, तो कुछ ने उसे भ्रम में रहने वाली बताया।

एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, "मैं भारत में ठीक हूं। कनाडा से ज्यादा सुरक्षित।" एक अन्य ने कहा, ''फ्रांस में रहने वाले एक भारतीय होने के नाते, मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं। हां, फ्रांस में जेबकतरी, स्नेचिंग जैसी घटनाएं होना काफी आम बात है, जो दिनदहाड़े और भीड़भाड़ वाली जगह पर भी हो सकती हैं, लेकिन ये सब छेड़छाड़, पब्लिकली गलत तरीके से छुआ जाना, हर समय लोगों का घूरना, हर जगह मोरल पुलिस का आपको आंकना और आपको क्या करना है, ये सब बताने वाले डर के आगे कुछ भी नहीं हैं। मुझे अपने देश से प्यार है, लेकिन सच तो सच है।''

एक तीसरे ने टिप्पणी की, "यह पूरी तरह सच नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे मिलते हैं और किससे आपका वास्ता पड़ता है!"

चौथे ने लिखा, "एक भारतीय अमेरिकी होने के नाते, "भारत असुरक्षित है" वाली बात केवल फांस की नहीं है। आजकल भारत को इस तरह स्टीरियोटाइप करके और उसे शैतानी रूप में पेश करना एक चलन सा बन गया है।''

