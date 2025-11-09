Hindustan Hindi News
दादी के साथ सोई थी 4 साल की मासूम, अपरहण करने के बाद हुआ रेप; कोलकाता में फिर बवाल

Sun, 9 Nov 2025 09:25 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कोलकाता में मासूम का अपहरण करने के बाद बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात 4 साल की बच्ची को उसकी दादी के बगल में सोते समय अपहरण कर लिया गया और फिर उसका यौन शोषण हुआ। पीड़िता बंजारा समुदाय से है। वह तारकेश्वर रेलवे शेड में मच्छरदानी के अंदर चारपाई पर सो रही थी। परिवार का दावा है कि हमलावर मच्छरदानी काटकर बच्ची को उठा ले गया। अगले दिन दोपहर में बच्ची को तारकेश्वर रेलवे हाई ड्रेन के पास खून से लथपथ हालत में पाया गया।

दादी ने फटी हुई मच्छरदानी दिखाते हुए और रोते हुए कहा, 'वो मेरे साथ सो रही थी। सुबह करीब 4 बजे किसी ने उसे उठा लिया। मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे जो उसे ले गए। उन्होंने मच्छरदानी काटी और बच्ची को ले गए। जब मिली तो वो नंगी हालत में थी।' उन्होंने कहा कि हम सड़क पर रहते हैं क्योंकि हमारे घर तोड़ दिए गए। अब हम जाएं तो कहां जाएं? हमारे पास कोई घर नहीं है। गंभीर हालत में बच्ची का इलाज तारकेश्वर ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है।

भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना

इस बीच, बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। परिवार थाने पहुंचा, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई! जब पीड़िता को अस्पताल ले गए तो उसे चंदननगर रेफर कर दिया गया। तारकेश्वर पुलिस अपराध को दबाने में व्यस्त थी। यही ममता बनर्जी के फ्री-फॉर-ऑल शासन का असली चेहरा है। एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी पुलिस राज्य की झूठी कानून-व्यवस्था की छवि बचाने में लगी है। सच को दबाया जा रहा है।'

West Bengal Rape Crime News
