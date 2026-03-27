होर्मुज से LPG लदे चार जहाज पहुंच चुके हैं, संकट के बीच सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी
एलपीजी सिलिंडरों को लेकर परेशान देश को सरकार ने शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हमने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है।
एलपीजी सिलिंडरों को लेकर परेशान देश को सरकार ने शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हमने पहले ही आपको बताया कि भारतीय जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है। अब ताजा जानकारी यह है कि होर्मुज को सुरक्षित ढंग से पार करके एलपीजी से लदे चार जहाज भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने आगे कहाकि हम सभी संबंधित देशों के साथ संपर्क में हैं। हम यह बात सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जहाज वहां से सुरक्षित निकलें और हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बने रहें।
ऊर्जा जरूरतों पर क्या कहा
ऊर्जा जरूरतों की खरीद पर रणधीर जायसवाल ने कहाकि आप ऊर्जा जरूरतों की संसाधन हासिल करने के व्यापक दृष्टिकोण से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह हमारी जरूरत पर निर्भर करता है कि 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को सुरक्षित किया जाए। उन्होंने आगे कहाकि बाजार की गतिशीलता और वैश्विक परिस्थितियां भी इसमें बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। हमारे फैसलों के लिए यह तीन मुद्दे काफी अहम हैं।
पाकिस्तान के झूठ पर भी बोले
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहाकि 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइन के दौरान पाकिस्तान ने किस तरह से अत्याचार किया था। इस नरसंहार में लाखों निर्दोष बांग्लादेशी लोगों की टारगेट किलिंग की गई। वहीं, महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर यौन अपराध भी हुए। इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने बांग्लादेश छोड़ा और भारत में शरणार्थी के रूप में आश्रय लेने को मजबूर हो गए। उन्होंने आगे कहाकि इन अत्याचारों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान हालांकि आज तक अपना अपराध स्वीकार नहीं करता, लेकिन न्याय के लिए हम बांग्लादेश का समर्थन करते हैं।
हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा
वहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर शुक्रवार को अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में कहाकि सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के बावजदू देश में अगले दो महीने के लिए कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी पर्याप्त मात्रा में है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहाकि देश में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ अब वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए भी 70 प्रतिशत एलपीजी जारी की जा रही है। पीएनजी कनेक्शन को बढावा देने के लिए अब देश में प्रतिदिन लगभग 10 हजार से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस संकट के कारण भले ही देश में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है लेकिन देश में पेट्रोल, डीजल , रसोई गैस एलपीजी और एलएनजी अगले दो महीने के लिए पर्याप्त मात्रा में है।
उन्होंने कहाकि सरकार ने इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। उन्होंने कहाकि आज की तारीख में हमारे पास कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी का पर्याप्त भंडार है और अगले दो महीने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसलिए कृपया किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, जरूरत होने पर ही खरीदारी करें और पेट्रोल पंप पर जो इतनी भीड़ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकारी ने कहाकि रिफाइनरी 100 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा क्षमता पर काम कर रही है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।