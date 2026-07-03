थलपति विजय को छोड़ना होगा CM पद? हाईकोर्ट में जीत के खिलाफ 4-4 याचिकाएं दायर
हालिया विधानसभा चुनावों में सीएम विजय ने पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीटों से चुनाव लड़ा था और उन्हें दोनों पर जीत मिली थी। उन्होंने पेराम्बूर सीट अपने पास रखी और दूसरी सीट से इस्तीफा दे दिया।
थलापति विजय को तमिलनाडु में अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत मिली थी। उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और विजय ने सहयोगियों की मदद से राज्य में सरकार भी बनाई। अभिनेता से नेता बनने वाले विजय की इस जीत ने पूरे देश में सुर्खियां बनाईं। लेकिन अब विजय की इस जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। विजय के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक HC में TVK संस्थापक सी जोसेफ विजय के विधानसभा चुनावों में पेराम्बूर से मिली जीत को चुनौती दी गई है। अब तक मद्रास हाईकोर्ट में इससे जुड़ी चार याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन चार याचिकाओं में से दो याचिकाएं द्रमुक नेता आर.डी. शेखर और इंडिगो इरुदयराज ने दायर की हैं। वहीं 2 याचिकाएं स्थानीय वोटर्स ने दाखिल की हैं।
2 सीटों पर जीते थे CM विजय
इससे पहले तमिलनाडु चुनाव 2026 में विजय की राजनीतिक एंट्री धमाकेदार रही थी। विजय ने पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने पेराम्बूर सीट अपने पास रखी और त्रिची ईस्ट से इस्तीफा दे दिया। अब कोर्ट में विजय की पेराम्बूर में जीत को चुनौती दी गई है।
बता दें कि पेराम्बूर में विजय ने डीएमके के आर.डी. शेखर को 53,715 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। विजय को 1,20,365 वोट मिले थे, जबकि शेखर को 66,650 वोट मिले थे। जानकारी के मुताबिक डीएमके नेता इरुदयराज ने अपनी याचिका में कोर्ट से त्रिची ईस्ट सीट पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव पर भी तुरंत रोक लगाने की मांग की है।
छोड़ना होगा CM का पद?
हाईकोर्ट में विजय के खिलाफ भले ही याचिकाएं दायर हो गईं हो, लेकिन फिलहाल विजय पर कोई खतरा नहीं है। नियमों के मुताबिक हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर होने मात्र से मुख्यमंत्री के पद या उनकी विधायकी पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक अदालत मामले की पूरी सुनवाई नहीं करती है और और चुनाव परिणाम को रद्द नहीं करार देती है, तब तक विजय मुख्यमंत्री और विधायक बने रहेंगे। यह खबरें ऐसे समय में आई है जब चर्चा है कि राज्य में विपक्षी दलों द्वारा टीवीके विधायकों को तोड़े जाने की कोशिशें की जा रही हैं। टीवीके ने आरोप लगाया है कि विजय सरकार को गिराने करने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने भी आरोप लगाया है कि विजय और एमडीएमके (MDMK) नेता वाइको मिलकर उनके विधायकों को लालच दे रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें