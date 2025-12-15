फेसबुक पर रचना से दोस्ती, फिर ऑनलाइन लेन-देन; मिलन की बात कह बुलाई और बनवा दी 'फिल्म', 4 धराए

संक्षेप: सोशल मीडिया पर ‘हनीट्रैप’ के जरिए फंसाए गए 39 वर्षीय कारोबारी के साथ मारपीट करने, उसे बंधक बनाने और धन वसूलने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान रचना, मालती, दर्शन और रवि के रूप में हुई है।

कर्नाटक के कोडगु जिले में सोशल मीडिया पर 'हनीट्रैप' का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फेसबुक के जरिए दोस्ती कर एक 39 वर्षीय व्यवसायी को लुभाने के बाद उसे मदिकेरी बुलाया गया, जहां आरोपियों ने उसे बंधक बनाया, नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

शिकायत के अनुसार, मांड्या जिले के मद्दूर तालुक निवासी कारोबारी की फेसबुक के माध्यम से रचना नामक एक महिला से दोस्ती हुई, जिसने बाद में पैसे की मांगी की और 28 नवंबर को फोनपे के माध्यम से उससे 5000 रुपये लिए। जब उसने महिला से पैसे लौटाने को कहा, तो महिला ने कथित तौर पर उससे मैसूरु या कुशलनगर आने को कहा और उससे मिलने का वादा किया। पुलिस ने बताया कि महिला ने बाद में 12 दिसंबर को कारोबारी को मदिकेरी बुलाया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे बंधक बना लिया गया, उसके कपड़े उतार दिए गए और उसका नग्न वीडियो रिकॉर्ड किया गया। उसने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर उसे खिलौने वाली बंदूक से धमकाया, 50 लाख रुपये की मांग की और चेतावनी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा।