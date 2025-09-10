जगदीप धनखड़ ने तोड़ी चुप्पी, इस्तीफे के बाद पहला सार्वजनिक बयान; नए उपराष्ट्रपति को दी बधाई

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उनके अचानक इस्तीफे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं लेकिन वह खामोश ही थे। अब उन्होंने नए उपराष्ट्रपति को बधाई दी है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। धनखड़ ने मंगलवार को अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा है कि उनके वह नए उपराष्ट्रपति के अनुभव से उपराष्ट्रपति पद की शोभा और गौरव और बढ़ जाएगा। बता दें कि बीते जुलाई में पद छोड़ने के बाद यह जगदीप धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक बयान था।

इससे पहले मंगलवार को केंद्र में सत्तारूढ़ NDA के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन की जीत के बाद जारी एक सार्वजनिक पत्र में धनखड़ ने कहा, "आदरणीय राधाकृष्णन जी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में आपकी जीत पर हार्दिक बधाई। इस गौरवशाली पद पर आपका आसीन होना हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। सार्वजनिक जीवन में आपके व्यापक अनुभव को देखते हुए, आपके नेतृत्व में यह गौरवशाली पद निश्चित रूप से और अधिक सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके सफल कार्यकाल और हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए मेरी शुभकामनाएं।”

इससे पहले बीते 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव हुए। उन्होंने इस्तीफे के बाद से अब तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया था, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने कई तरह के कयास भी लगाए।