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चांद पर भी विभाजन ही करेगा; पाकिस्तान के 'जिन्ना-1' पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का तंज

By Upendra Thapak
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पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पाकिस्तान के लूनर मिशन रोवर का नाम जिन्ना रखे जाने  पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। क्योंकि जिन्ना, चांद पर जाकर जो पहली चीज करेगा वह विभाजन ही होगा।

Former Union Minister MJ Akbar jibe at Pakistan Jinnah 1 It will bring partition even to Moon
पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान का जिन्ना 1 चांद पर जाकर भी बंटवारा ही करेगा

MJ Akbar jibe at Pakistan Jinnah 1: पाकिस्तान ने हाल ही में अपने चीनी सहयोग से किए जा रहे लूनर मिशन के लिए रोवर के नाम का ऐलान किया है। पाकिस्तान के पहले नेता और कायद-ए-आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर इस रोवर का नाम 'जिन्ना-1' रखा गया है। अब इस मुद्दे पर बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर ने जिन्ना नाम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए बुरी बात है। चांद पर जाकर जिन्ना पहला काम वहां भी विभाजन करने का ही करेगा।

एएनआई से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पाकिस्तान का पहला मून मिशन, जिसे वह 'जिन्ना-1' कह रहे हैं। यह दुनिया के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। चांद पर जिन्ना अगर कोई काम करना चाहेगा, तो वह विभाजन ही होगा।" गौरतलब है कि आज 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहा है। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म के लिए मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए एक तरफ उन्हें पाकिस्तान में सम्मान की नजर से देखा जाता है, तो दूसरी तरफ भारत में उनकी खुले शब्दों में आलोचना की जाती है।

पाकिस्तान का जिन्ना-1 मून मिशन

आर्थिक परेशानियों से घिरे पाकिस्तान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में चीनी सहयोग से अपना नाम रोशन करने की शुरुआत की है। चीन के आठवें चांद मिशन के साथ में पाकिस्तान अपना पहला रोवर 'जिन्ना-1' भेजने की योजना बना रहा है। यह मिशन 2029 में शुरू होगा। योजना के मुताबिक जिन्ना-1 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर काम करेगा।

पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, शरीफ की टिप्पणियों पर एमजे अकबर

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शहबाज शरीफ द्वारा सिंधु जल संधि का राग अलापने का भी जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि पानी को लेकर चिंता जताने से पहले इस्लामाबाद को आतंकी हमलों में बहे भारतीय खून की हर बूंद का हिसाब देना होगा।

अकबर की यह टिप्पणी शरीफ के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के खिलाफ खोखली और बेबुनियाद बातें कहीं। शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान के पानी की हर बूंद एक "रेड लाइन" है और अगर नई दिल्ली IWT पर "सही रास्ते पर नहीं आती" है तो "सीधा जवाब" दिया जाएगा।

इसका जवाब देते हुए अकबर ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिंधु नदी के पानी की हर बूंद को लेकर चिंतित हैं और इसे 'रेड लाइन' बता रहे हैं। भारत का संदेश अलग है। आतंकवादियों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण बहे भारतीय खून की हर बूंद के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देना होगा। भारत इसी जवाब की तलाश में है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।"

सिंधु संधि की क्या है स्थिति

आपको बता दें, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद, भारत ने 23 अप्रैल, 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिन परिस्थितियों में संधि पर बातचीत हुई थी, वे मौलिक रूप से बदल गई हैं। इसलिए यह संधि अब अपने मौलक रूप में काम नहीं कर सकती। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक पानी नहीं बह सकता।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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