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TMC को फिर झटका, BJP में शामिल हुए सुखेंदु-सुष्मिता देव और प्रकाश बड़ाईक; तीनों ने राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

By Pramod Praveen
एएनआई, कोलकाता
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तीनों पूर्व सांसदों ने  कोलकाता में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। भट्टाचार्य ने तीनों को भाजपा का झंडा थमा उनका स्वागत किया।

TMC को फिर झटका, BJP में शामिल हुए सुखेंदु-सुष्मिता देव और प्रकाश बड़ाईक; तीनों ने राज्यसभा से दिया था इस्तीफा

तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है क्योंकि पिछले महीने राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले उनके तीनों सांसदों ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। पूर्व सांसद सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बड़ाईक आज (गुरुवार, 9 जुलाई को) पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के सामने पार्टी में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने पार्टी के साल्ट लेक ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में, जिसमें राज्य के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, पूर्व सांसदों को BJP का झंडा देकर और पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद, देव, रॉय और बड़ाईक ने पिछले महीने राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। रॉय और बड़ाईक का कार्यकाल सितंबर 2029 तक था, जबकि देव का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक चलना था। इन तीन सीटों के लिए उपचुनाव 24 जुलाई को होने हैं और BJP के तीनों सीटें जीतने की उम्मीद है। इस मौके पर समिक भट्टाचार्य ने कहा कि इन तीन पूर्व सांसदों का अनुभव राज्य में पार्टी को और मजबूत करेगा।

विधानसभा का बदला हुआ गणित

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद, BJP 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 208 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जबकि TMC ने 80 सीटें जीतीं। कांग्रेस और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने दो-दो सीटें हासिल कीं, जबकि CPI(M) और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) ने एक-एक सीट जीती। बाद में इस्तीफों के कारण BJP की ताकत घटकर 207 और AJP की 1 रह गई, जिससे सत्ताधारी पार्टी के पास आरामदायक बहुमत रहा और विपक्ष के खेमे में 85 विधायक बचे।

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ममता के पास रह गए 15 विधायक

सामान्य परिस्थितियों में, विपक्ष की संयुक्त ताकत एक राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए काफी होती, और BJP बाकी दो सीटें ले लेती। लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण में भाजपा अब तीनों सीटें जीत सकती हैं। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी की पार्टी दो खेमों में बंटी हुई है। एक खेमा ममता का है तो दूसरा खेमा विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी का है। मौजूदा स्थिति के अनुसार, लगभग 65 विधायक ऋतब्रत खेमे के साथ हैं, जबकि लगभग 15 विधायक ममता बनर्जी खेमे का समर्थन कर रहे हैं। इस बंटवारे ने राज्यसभा चुनाव के गणित को पूरी तरह से बदल दिया है।

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तीनों सीट पर आसानी से जीतेगी भाजपा

तीन सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के चुनावी फ़ॉर्मूले के अनुसार, चुनाव जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को लगभग 70 'फ़र्स्ट-प्रेफ़रेंस' वोटों की ज़रूरत होगी। साफ है कि BJP के 207 विधायक होने के कारण वह आसानी से अपने वोट तीन उम्मीदवारों में बाँट सकती है और हर उम्मीदवार को लगभग 69 वोट दिला सकती है, वहीं TMC के किसी भी गुट के पास अकेले अपने दम पर सदस्य को जिताने के लिए ज़रूरी संख्या बल नहीं है। चर्चा है कि इन तीनों नेताओं को पार्टी फिर से चुनाव में उतार सकती है।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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