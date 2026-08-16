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पंखे से लटका मिला था पूर्व TMC विधायक का शव, ममता बनर्जी बोलीं- दबाव डाला गया और बदनाम किया गया

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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ममता बनर्जी ने कहा कि जनता की सेवा के अपने लंबे रिकॉर्ड के बावजूद आशीष को जिस परेशानी और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, उससे हम सभी को रुककर लगातार राजनीतिक दुश्मनी की इंसानी कीमत पर सोचने पर मजबूर होना चाहिए।

Former TMC MLA Ashish Banerjee body found hanging from fan Mamata Banerjee says pressured and defamed
ममता बनर्जी बोलीं- दबाव डाला गया और बदनाम किया गया

पश्चिम बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर और पूर्व टीएमसी विधायक आशीष बनर्जी की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। रामपुरहाट विधानसभा सीट से पांच बार के टीएमसी विधायक रहे आशीष बनर्जी का शव बीरभूम जिले में पार्टी ऑफिस में पंखे से लटकता मिला था। ममता बनर्जी ने एक्स पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि इस अनुभवी नेता की अचानक मौत से वह बहुत परेशान हैं। आशीष बनर्जी को याद करते हुए, ममता बनर्जी ने उन्हें एक ऐसा नेता बताया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता की सेवा और पढ़ाने में लगा दी। उन्होंने यह भी कहा कि बनर्जी विनम्र थे और उनका न केवल रामपुरहाट के लोगों के साथ बल्कि पूरे जिले के लोगों के साथ भी गहरा रिश्ता था। उनपर लगातार दबाव डाला गया और बार-बार बदनाम किया गया।

ममता बनर्जी ने एक्स पर आगे कहा, ''यह दुखद घटना इसलिए और दर्दनाक हो गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अपने आखिरी दिनों में उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक और इमोशनल तनाव सहना पड़ा। पांच बार विधायक, पूर्व डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन के तौर पर आशीष दा ने रामपुरहाट में विकास लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और लोगों के लिए कई ज़रूरी काम किए।'' उन्होंने आगे कहा कि फिर भी उनके किए गए कामों के बावजूद उन्हें बार-बार बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और उन पर लगातार दबाव डाला गया।

बनर्जी ने कहा, ''जनता की सेवा के अपने लंबे रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें जिस परेशानी और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, उससे हम सभी को रुककर लगातार राजनीतिक दुश्मनी की इंसानी कीमत पर सोचने पर मजबूर होना चाहिए। उनके परिवार, प्रियजनों, पुराने छात्रों और अनगिनत चाहने वालों के लिए मेरी दिल से दुआएं और संवेदनाएं। उनकी कमी हमेशा बहुत महसूस होगी।'' बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व कृषि मंत्री और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी रविवार सुबह रामपुरहाट के हत्तालापाड़ा स्थित अपने पैतृक आवास से सटे तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के भीतर फांसी के फंदे से लटके मिले थे।

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'मैं कभी किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा'

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार्यालय को सील कर दिया गया है और वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बीरभूम के पुलिस अधीक्षक विदित राज भुंदेश ने बताया कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया गया है और मौके से मिले हाथ से लिखे नोट को जांच के लिए भेजा जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट में बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर का बचाव किया और भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोपों से इनकार किया। नोट की सामग्री के अनुसार, उन्होंने लिखा, "मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहा हूं। मैं कभी किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा।" उन्होंने यह दावा भी किया कि उन्होंने किसी काम के बदले कभी पैसे नहीं लिए।

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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