कई लोगों ने कहा यूपी में भाजपा चुनाव हार जाएगी, मैं इससे सहमत नहीं: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने यह भी कहा है कि इसी तरह हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जल्द ही कृष्णजन्मभूमि आंदोलन शुरू हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का कहना है कि कई लोगों को लगता है कि भाजपा वोट चोरी की वजह से भाजपा को यूपी विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह इस बात से सहमत नहीं हैं। काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत में चुनाव जीतने के फॉर्मूले को लेकर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है, ''कई लोगों ने कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कहने पर बड़े पैमाने पर वोट चोरी के खुलासे के बाद, सत्ताधारी भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। रामजन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना, जिसे हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान बताया गया था और कहा जाता है कि उस जगह पर एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, ने 2014 में भाजपा को सत्ता में ला दिया और तब से वह वहीं है।''
पूर्व जज ने आगे लिखा, ''इसी तरह हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जल्द ही कृष्णजन्मभूमि आंदोलन शुरू हो जाए। इसका नतीजा यूपी चुनाव से ठीक पहले मस्जिद को गिराना हो और आरोप लगाया जाए कि इसे उसकी जगह पर हिंदू केशवदेव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। कुछ हिंदुओं के केस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा मस्जिद का सर्वे करने और वहां खुदाई करके एक हिंदू मंदिर के बचे हुए हिस्से ढूंढने का ऑर्डर दिया है, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने कहा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के उस जगह पर बने एक हिंदू मंदिर को गिराने के बाद वहां मस्जिद बनाई गई थी।''
'मस्जिद गिराए जाने को हिंदू मानेंगे बड़ी जीत'
उन्होंने आगे बताया कि यूपी की लगभग 80 फीसदी आबादी हिंदू है और उनमें से कई शाही ईदगाह मस्जिद गिराए जाने का जश्न मनाएंगे और इसे हिंदुओं की एक बड़ी जीत मानेंगे। गुजरात में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर और दूसरे हिंदू मंदिरों को नफरत करने वाले मुस्लिम हमलावरों और शासकों द्वारा गिराए जाने का बदला मानेंगे और आने वाले यूपी चुनावों में भाजपा को वोट देंगे। तो वोट चोरी की सारी बातों के बावजूद भारत में बढ़ती बेरोजगारी, खाने-पीने जैसी जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों के बावजूद, मुझे इस इमोशनल माहौल में आने वाले यूपी चुनावों में भाजपा की भारी जीत दिख रही है।''
'29 के चुनाव से पहले गिराई जा सकती है जामा मस्जिद'
काटजू अपने आर्टिकल में आगे लिखते हैं कि सिर्फ यूपी चुनाव में ही क्यों, भारत में 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादातर आबादी हिंदू है। किसी ने किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं या उनकी तैयारियां चल रही होती हैं। ऐसे में चुनाव जीतने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है और हो सकता हो कि हर जगह यह लागू भी किया जाए। उन्होंने यह भी दावा कि लोकसभा चुनाव 2029 में होने वाले हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को ठीक उसके पहले गिरा दिया जाए। यह मांग भाजपा के पूर्व सांसद साक्षी महराज कर चुके हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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