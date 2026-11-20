भारतीय संविधान एक धोखा है, इसका मकसद लोगों बेवकूफ बनाना है: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि मैं इस फंक्शन में कभी नहीं जाता, मेरा कारण यह है कि मैं भारत के संविधान को एक धोखा, एक चाल, एक दिखावा, एक ठगी और एक शरारत मानता हूं, जिसका मकसद भारतीय लोगों को धोखा देना और बेवकूफ बनाना है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय संविधान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान को एक धोखा, दिखावा और ठगी मानता हूं। इसका मकसद भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाना है। काटजू ने कहा कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बुलाया जाता है, लेकिन वह कभी उस फंक्शन में नहीं जाते।
काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के तौर पर मुझे हर साल भारत के चीफ जस्टिस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक फंक्शन में बुलाते हैं। चीफ गेस्ट आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और दूसरे बड़े लोग जो आमतौर पर शामिल होते हैं, वे हैं भारत के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज, यूनियन लॉ मिनिस्टर, भारत के अटॉर्नी जनरल, वगैरह। मैं इस फंक्शन में कभी नहीं जाता, मेरा कारण यह है कि मैं भारत के संविधान को एक धोखा, एक चाल, एक दिखावा, एक ठगी और एक शरारत मानता हूं, जिसका मकसद भारतीय लोगों को धोखा देना और बेवकूफ बनाना है।''
उन्होंने आगे लिखा, ''संविधान अपनी प्रस्तावना में हम लोग, लोकतांत्रिक और संप्रभु जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करता है कि भारत में लोग ही शासक हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर बदमाश ही असली शासक हैं।'' संविधान लोगों के कुछ 'फंडामेंटल राइट्स' बताता है। लेकिन सच तो यह है कि गरीबी सभी अधिकारों को खत्म कर देती है, और भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है। बोलने की आजादी, लिबर्टी वगैरह का उस आदमी को क्या फायदा जो गरीब, भूखा और/या बेरोजगार है? उसे खाना और नौकरी चाहिए, न कि एब्स्ट्रैक्ट या थ्योरेटिकल अधिकार।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा, ''संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जब तक उसे जमीन पर लागू न किया जाए। अगर संविधान में लिखा है कि भारत एक बहुत खुशहाल देश है, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सेक्युलर है। इसी तरह संविधान में यह लिख देने से कि भारत एक सेक्युलर देश है वह असल में सेक्युलर नहीं हो जाता और यह इस बात से साफ है कि माइनॉरिटीज के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। सच तो यह है कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उसे एक बिजूका और एक खोखला खोखला खोल बना दिया गया है।''
काटजू ने बताया कि अब मैंने भारत के एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो 1950 में बनाए गए संविधान की जगह लेगा। इस पर भारत के महान लोग विचार करेंगे और अगर यह सही लगा तो इसे अपनाएंगे। 1950 में भारतीय संविधान बने हुए काफी समय हो गया है और अब बदले हुए हालात को देखते हुए एक नया संविधान बनाना और लागू करना जरूरी हो गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस