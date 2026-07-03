सिंगापुर में PAK पर 'एटम बम' वाला अटैक, खामेनेई के लिए रो पड़ीं महबूबा मुफ्ती; टॉप-5 न्यूज

सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। इस्लामाबाद को आइना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो कि हमेशा नाकाम होने की कगार पर खड़ा रहता है। अगर उसके पास परमाणु हथियार न हो, तो दुनिया को उसकी परवाह भी नहीं होती।

ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता करवाने का दम भरने वाले पाकिस्तान को सच्चाई का सामना करना पड़ा है। सिंगापुर में आयोजित एक इंटरनेशनल कार्यक्रम में वहां के पूर्व विदेश सचिव बिलहारी कौसिकिन से जब इस बारे में पूछा गया कि तो उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए दुनिया उसको तबाह नहीं होने देना चाहती। ऐसा नहीं होता, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची महबूबा मुफ्ती जनाजे के सामने फूट-फूटकर रो पड़ीं उनका यह वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें… पाकिस्तान के पास परमाणु बम न होता, तो कोई नहीं पूछता- सिंगापुर पूर्व राजदूत सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलहारी कौशिकिन ने कहा कि पाकिस्तान अभी अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता करवाने के बाद कूटनीतिक जीत हासिल करने का दावा कर रहा है। लेकिन इससे पाकिस्तानी जनता का पेट नहीं भरता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो हमेशा नाकामी की कगार पर खड़ा हुआ है। अगर इसके पास परमाणु हथियार नहीं होते, तो दुनिया को इसकी परवाह भी नहीं होती। इतना ही नहीं सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान के राजनीतिक तंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि वह पूरी तरह से समय की बर्बादी करते हैं। असली ताकत सेना के पास है और वही देश को पीछे करने पर तुली हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

खामेनेई के लिए फूट-फूटकर रोईं महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस समय ईरान यात्रा पर गई हुई हैं। शुक्रवार को उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। वहां खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए मुफ्ती खुद को रोक नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं। बता दें, खामेनेई केवल ईरान के ही सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि वह पूरी दुनिया में रहने वाले शिया समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता भी थे। पढ़ें पूरी खबर…

राम मंदिर अयोध्या चढ़ावा चोरी में नया खुलासा अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूल किया है कि चढ़ावे की चोरी का पैसा 14 कोसी मार्ग पर होता था। यहीं पर सभी आरोपी आते थे और अपना-अपना हिस्सा लेकर जाते थे। इस कबूलनामे के बाद पुलिस पूरा घटनाक्रम समझने के लिए अविनाश को घटनास्थल पर लेकर गई थी। बता दें, इस मामले में पुलिस ने अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, मनीष कुमार यादव,करुणेश पांडेय और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया है। सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पढ़ें पूरी खबर...

मुख्य विपक्षी दलों की CJI से गुहार विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत को एक पत्र लिखकर लोकतंत्र की रक्षा करने की गुहार लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत को भेजे गए पत्र को विपक्षी दलों ने शुक्रवार को जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया कि चुनावी प्रक्रिया में हेर-फेर की जा रही है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर न्यायपालिका ऐसी चिंताओं पर कोई कदम नहीं उठाती है, तो लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। बता दें, 28 जून को करीब 23 विपक्षी दलों ने यह पत्र लिखा था। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर...