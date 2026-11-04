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मैंने जिंदगी में न कभी वोट दिया और न कभी दूंगा, पागलपन में शामिल नहीं होऊंगा: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने चुनावी व्यवस्था, न्यायपालिका और देश में चल रहे हालिया राजनीतिक आंदोलनों पर अपनी राय रखी।

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80 साल के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए व्यावहारिक रूप से विफल साबित हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के जज और अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनावी व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि वे चुनावी राजनीति और वोट देने की प्रक्रिया को बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी वोट नहीं डाला है।

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान जस्टिस काटजू ने चुनावी व्यवस्था, न्यायपालिका और देश में चल रहे हालिया राजनीतिक आंदोलनों पर अपनी राय रखी।

'वोटिंग में शामिल होना पागलपन है'

80 साल के पूर्व जज काटजू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए व्यावहारिक रूप से विफल साबित हुई है।

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जब उनसे पूछा गया कि वह किसे वोट देते हैं, तो उन्होंने कहा, "मैं पिछले महीने ही 80 साल का हुआ हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में न कभी वोट दिया है और न कभी दूंगा। मैं इस पागलपन में कभी शिरकत नहीं करूंगा। एक बूथ पर जाकर वोट गिराने का कोई मतलब नहीं है।"

काटजू ने आरोप लगाया कि देश की 90 से 95 प्रतिशत जनता वोट डालते समय उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी या शिक्षा नहीं देखती, बल्कि केवल जाति और धर्म के आधार पर भेड़-बकरियों की तरह वोट देती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल उन्हीं समाजों के लिए सही हो सकता है जहां लोगों की सोच आधुनिक और तार्किक हो। जब तक देश से जातिवाद और सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी, तब तक चुनावों का कोई वास्तविक औचित्य नहीं है।

'वोट चोरी' विवाद और विपक्षी आंदोलनों पर तंज

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष और छात्र संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शनों और कथित 'वोट चोरी' के आरोपों पर जस्टिस काटजू ने चुटकी ली।

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काटजू ने कहा कि लोग वोट देने के लायक ही नहीं हैं। अगर मतदाता केवल जाति देखकर बटन दबाता है, तो ऐसे में चुनाव प्रणाली का सही होना या न होना बेमानी है।

उन्होंने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद पर नीतीश कुमार बैठें या तेजस्वी यादव, या फिर कोई और नेता आ जाए- आम जनता की बुनियादी जिंदगी, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी में कोई सुधार नहीं आता।

"भारत को लोकतंत्र नहीं, आधुनिक सोच वाले तानाशाह की जरूरत"

इंटरव्यू के दौरान जस्टिस काटजू ने भारत के विकास के लिए एक अपरंपरागत विचार पेश किया।

काटजू ने तुर्की के पूर्व सैन्य नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को एक आधुनिक सोच वाले तानाशाह की जरूरत है, जो देश से रूढ़िवादिता, अशिक्षा और कट्टरता को जबरन खत्म कर सके और तेजी से औद्योगीकरण को बढ़ावा दे सके।

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पूर्व जस्टिस काटजू ने अदालतों में लंबित मुकदमों और जजेस के आचरण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका समेत देश की सभी संस्थाओं में व्यापक स्तर पर बड़े बदलाव और वैचारिक क्रांति की सख्त जरूरत है।

जस्टिस काटजू के इस तीखे बयान और लोकतंत्र विरोधी विचारों ने एक बार फिर सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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