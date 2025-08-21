लेडी वकीलों ने मुझे आंख मारी तो उनको अच्छे आदेश मिले, पूर्व SC जज के बयान पर बवाल

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने बयानों से नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि जिन महिला वकीलों ने उन्हें आंख मारी, उन्हें उनकी पसंद के आदेश मिले।

अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक बार फिर बखेड़ा कर दिया है। इस बार मामला कोर्ट के अंदर का है और इसीलिए विवाद तेज होता नजर आ रहा है। काटजू ने हाल ही में एक महिला वकील को विवादास्पद सुझाव दिए हैं जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। उन्होंने कथित तौर महिला वकील को जज के सामने आंख मारने का सुझाव दिया है।

दरअसल एक महिला वकील सोशल मीडिया पर उनसे सलाह लेने आई थी कि अदालत में किसी मामले पर प्रभावी ढंग से बहस कैसे की जाए। इस पोस्ट पर जवाब देते हुए काटजू ने लिखा, "जिन सभी महिला वकीलों ने अदालत में मुझे आंख मारी, उन्हें अनुकूल आदेश मिले।" ट्वीट वायरल होने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया।

हालांकि डिलीट होने से पहले काटजू का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया था। लोग इसकी स्क्रीनशॉट को शेयर कर इस तरह की टिप्पणी को न्यायपालिका का अपमान बता रहे हैं। वहीं एक वकील ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “ट्वीट अब हटा दिया गया है। लेकिन उनके द्वारा दिए गए सभी आदेशों की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए।”