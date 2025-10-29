धर्म के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आदत बन गई है, पूर्व SC जज ने पटाखों पर कह दी बड़ी बात

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ओका ने एक कार्यक्रम में कहा है कि पटाखे फोड़ना, मूर्ति विसर्जन या लाउडस्पीकर का उपयोग करना जैसी चीजें संविधान के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों और प्रदूषण को लेकर छिड़ी बहस के बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने बड़ी बात कही है। जस्टिस ओका ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि पटाखे फोड़ना, लाखों लोगों का नदियों में स्नान करना, मूर्ति विसर्जन और धार्मिक उत्सवों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना जैसी चीजें संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जरूरी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। जस्टिस ओका ने इस दौरान यह भी कहा है कि कोई भी धर्म हमें पर्यावरण को बर्बाद करने की इजाजत या प्रोत्साहन नहीं देता। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म हमें पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों के प्रति दया दिखाना सिखाता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "स्वच्छ वायु, जलवायु न्याय और हम - एक सतत भविष्य के लिए एक साथ’ कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘दुर्भाग्य से धर्म के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आदत हो गई है। अगर हम भारत के सभी धर्मों के सिद्धांतों का गहन अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण की रक्षा और जीवों के प्रति दया का संदेश हर धर्म के सिद्धांतों में निहित है।’

जानवरों पर क्रूरता करने की अनुमति नहीं देता धर्म जस्टिस ओका ने आगे कहा, ‘कोई भी धर्म हमें पर्यावरण को नष्ट करने की अनुमति नहीं देता। धर्म हमें पर्यावरण की रक्षा करना और जीवों और जानवरों के प्रति दया दिखाना सिखाता है। कोई भी धर्म हमें त्योहार मनाते समय जानवरों पर क्रूरता करने की अनुमति नहीं देता।’

अनुच्छेद 21 का हो रहा उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर बात करते हुए जस्टिस ओका ने आगे कहा कि प्रदूषण को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। उन्होंने कहा, ‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक आपके पास अच्छा वातावरण नहीं होगा, मानवीय गरिमा के साथ जीना असंभव है।’ जस्टिस ओका ने कहा कि इसके उलट अगर हम पर्यावरण को तबाह करने की इजाजत देते हैं, तो हम संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक न्याय से खुद को वंचित कर रहे हैं।