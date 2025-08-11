यह केवल धारणा है... सत्ता के करीबी होने पर जल्दी जमानत मिलने के दावे पर रि. जस्टिस ओका
Umar Khalid: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ओका ने उस दावे से इनकार कर दिया कि सत्ता के करीब रहने से लोगों को जमानत जल्द मिल जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावे से पहले विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.एस. ओका ने इस दावे से मानने से इनकार कर दिया कि सत्ता के करीबी लोगों को जमानत जल्दी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा दावा कर दिया जाता है, लेकिन दावा करने से पहले एक विस्तृत अध्ययन की जरूरत है कि आखिर कितने मामलों में ऐसा हुआ है। हम कुछ खास केसों के आधार पर ऐसा नहीं कह सकते।
मुंबई प्रेस क्लब में लोगों से बात कर रहे जस्टिस ओका से जब इस दावे के बारे में पूछा गया कि क्या उमर खालिद और स्टेन स्वामी जैसे लोगों को इसलिए जमानत नहीं मिलती क्योंकि वह सत्ता के करीबी नहीं है, जबकि राम रहीम जैसे लोगों को सत्ता के करीबी होने के चलते बार बार पैरोल मिल जाती है।
जस्टिस ओका ने इससे इनकार करते हुए कहा, “कानून के अनुसार जमानत पाने के हकदार व्यक्ति को ही जमानत मिलनी ही चाहिए। इस पर कोई भी विवाद नहीं हो सकता। हालांकि यह तर्क की केवल सत्ताधारी दल के करीबी लोगों की जमानत मिलती है, यह केवल एक धारणा है। यह सच भी हो सकता है लेकिन इसके लिए एक व्यवस्थित अध्ययन देखने की आवश्यकता होगी।” सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि यह अध्ययन के बाद अगर यह संकेत मिलता है कि केवल सत्ता के करीबी लोगों को ही जमानत मिलती है, तब हम ऐसा कह सकते हैं।
आपको बता दें दिल्ली दंगों को लेकर जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, स्टैन स्वामी जैसे लोगों को लेकर सरकार और कोर्ट पर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार के विरोधी होने की वजह से इनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। वहीं दूसरी और हरियाणा में मर्डर और रेप, फिरौती जैसे मामलों में जेल में बंद स्वयंभू बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल दी जाती है। क्योंकि हरियाणा में राम रहीम का वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है।