भारत का तेल खत्म हो गया तो..., अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच पूर्व RAW चीफ की बड़ी वॉर्निंग

पूर्व रॉ चीफ ने कहा, 'इसके बाद इसी काम में अमेरिकियों का भी शामिल होना, एक देश के खिलाफ अघोषित युद्ध की तरह है... हम यह नहीं कहेंगे कि इजरायल हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे बचा जा सकता था।

RAW के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने अमेरिका और ईरान को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने चेताया है कि इसके चलते भारत में चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस दौरान उन्होंने इजरायल को भारत का सहयोगी बताया और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने खामेनेई की मौत को हत्या बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच 4 सप्ताह से ज्यादा समय से संघर्ष जारी है।

एएनआई से बातचीत में सूद ने कहा, 'चुनौती 2 से 3 महीनों में आएगी, जब हमारे पास तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे। हमारा अधिकांश एलएनजी (LNG) कतर से आता है, और हमारा अधिकांश तेल अरब, मध्य पूर्व से आता है। अगर वह नहीं आता है, और अगर वह ऊंची दर पर आता है, तो महंगाई होगी। हमें उसे संभालना होगा। यह सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इससे निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा।'

क्यों जरूरी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सूद ने कहा है कि भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए ईरान पर निर्भर है। उन्होंने कहा, 'इजरायल हमारा दोस्त है। हमारे उनके साथ गहरे संबंध हैं; हम अपनी सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी चीजों के लिए उन पर निर्भर हैं... लेकिन ईरान पर यह हमला और पिछले नेता की मौत, हत्या के बराबर है और यह एक देश का कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है।'

अमेरिका को घेरा उन्होंने कहा, 'इसके बाद इसी काम में अमेरिकियों का भी शामिल होना, एक देश के खिलाफ अघोषित युद्ध की तरह है... हम यह नहीं कहेंगे कि इजरायल हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे बचा जा सकता था। इसके अलावा हम और कोई रुख नहीं अपना सकते। हम होर्मुज पर निर्भर हैं, न कि ईरान पर... हमने इसे खुद पर नहीं थोपा, और न ही ईरान ने इसे हम पर थोपा है। यह इजरायलियों और अमेरिकियों के हमलों के कारण हम पर थोपा गया है।'

ईरान की तारीफ सूद का कहना है कि अमेरिका और इजरायल शुरू से ही ईरान को नहीं पढ़ पाए। उन्होंने कहा, 'पहले दिन से ही इजरायल और अमेरिका ने ईरान को गलत पढ़ा...। वो सामना कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं...। कुछ लोग हैं, जो कह रहे हैं कि यह ईरान को पूरी तरह से खत्म करने और इजरायल को क्षेत्र की कमान सौंपने की प्लानिंग है...। सिर्फ समय ही बताएगा कि क्या गेम है।'