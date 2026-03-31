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भारत का तेल खत्म हो गया तो..., अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच पूर्व RAW चीफ की बड़ी वॉर्निंग

Mar 31, 2026 01:25 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व रॉ चीफ ने कहा, 'इसके बाद इसी काम में अमेरिकियों का भी शामिल होना, एक देश के खिलाफ अघोषित युद्ध की तरह है... हम यह नहीं कहेंगे कि इजरायल हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे बचा जा सकता था।

भारत का तेल खत्म हो गया तो..., अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच पूर्व RAW चीफ की बड़ी वॉर्निंग

RAW के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने अमेरिका और ईरान को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने चेताया है कि इसके चलते भारत में चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस दौरान उन्होंने इजरायल को भारत का सहयोगी बताया और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने खामेनेई की मौत को हत्या बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच 4 सप्ताह से ज्यादा समय से संघर्ष जारी है।

एएनआई से बातचीत में सूद ने कहा, 'चुनौती 2 से 3 महीनों में आएगी, जब हमारे पास तेल और फर्टिलाइजर खत्म हो जाएंगे। हमारा अधिकांश एलएनजी (LNG) कतर से आता है, और हमारा अधिकांश तेल अरब, मध्य पूर्व से आता है। अगर वह नहीं आता है, और अगर वह ऊंची दर पर आता है, तो महंगाई होगी। हमें उसे संभालना होगा। यह सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इससे निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा।'

क्यों जरूरी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

सूद ने कहा है कि भारत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए ईरान पर निर्भर है। उन्होंने कहा, 'इजरायल हमारा दोस्त है। हमारे उनके साथ गहरे संबंध हैं; हम अपनी सुरक्षा से जुड़ी बहुत सी चीजों के लिए उन पर निर्भर हैं... लेकिन ईरान पर यह हमला और पिछले नेता की मौत, हत्या के बराबर है और यह एक देश का कानून को अपने हाथ में लेने जैसा है।'

अमेरिका को घेरा

उन्होंने कहा, 'इसके बाद इसी काम में अमेरिकियों का भी शामिल होना, एक देश के खिलाफ अघोषित युद्ध की तरह है... हम यह नहीं कहेंगे कि इजरायल हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन हम यह कहेंगे कि यह हत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी और इससे बचा जा सकता था। इसके अलावा हम और कोई रुख नहीं अपना सकते। हम होर्मुज पर निर्भर हैं, न कि ईरान पर... हमने इसे खुद पर नहीं थोपा, और न ही ईरान ने इसे हम पर थोपा है। यह इजरायलियों और अमेरिकियों के हमलों के कारण हम पर थोपा गया है।'

ईरान की तारीफ

सूद का कहना है कि अमेरिका और इजरायल शुरू से ही ईरान को नहीं पढ़ पाए। उन्होंने कहा, 'पहले दिन से ही इजरायल और अमेरिका ने ईरान को गलत पढ़ा...। वो सामना कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं...। कुछ लोग हैं, जो कह रहे हैं कि यह ईरान को पूरी तरह से खत्म करने और इजरायल को क्षेत्र की कमान सौंपने की प्लानिंग है...। सिर्फ समय ही बताएगा कि क्या गेम है।'

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ईरान पर बड़ा अटैक

मंगलवार तड़के अमेरिकी हमले में ईरान के इस्फहान शहर में स्थित एक परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया, जबकि तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में दुबई तट के पास एक कुवैती तेल टैंकर पर हमला किया। खबर के अनुसार, इस्फहान में हुए हमले के बाद आसमान में काफी ऊंचाई तक आग फैलती हुई दिखी। यह वही क्षेत्र है जहां पिछले साल जून में भी अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की थी। अमेरिकी कार्रवाई के बाद भी इस्फहान में ईरान का संवर्धित यूरेनियम होने की आशंका जताई जाती है।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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