पंजाब के पूर्व IPS ने खुद को मार ली गोली, 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की हुई थी धोखाधड़ी

संक्षेप:

Dec 23, 2025 07:25 am ISTNisarg Dixit भाषा
पूर्व IPS अधिकारी अमर सिंह चहल ने सोमवार को यहां अपने सुरक्षा गार्ड की राइफल से कथित तौर पर खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। चहल ने एक पत्र में कथित रूप से कहा है कि साइबर ठगों ने खुद को धन प्रबंधन सलाहकार बताकर उनसे 8.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) वरुण शर्मा ने बताया कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चहल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चहल, फरीदकोट में 2015 में हुए बेअदबी विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित पुलिस गोलीबारी मामलों में आरोपियों में से एक हैं। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से एक पत्र बरामद हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह किसी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुए थे।

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव के नाम लिखे 12 पन्नों के पत्र में चहल ने आरोप लगाया कि जालसाज 'एफ-777 डीबीएस वेल्थ इक्विटी रिसर्च ग्रुप' के नाम से व्हाट्सऐप और टेलीग्राम समूहों के माध्यम से सक्रिय थे और डीबीएस बैंक और उसके सीईओ के साथ संबंधों का झूठा दावा कर रहे थे।

पत्र में कहा गया है, 'अत्यंत दुख, पीड़ा और निराशा के साथ, मुझे आपके ध्यान में यह लाना पड़ रहा है कि धन और निवेश से जुड़े सलाहकार बनकर धोखाधड़ी करने वाले इन साइबर ठगों ने मुझसे 8.10 करोड़ रुपये की ठगी की है।' उन्होंने लिखा, 'मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने अपना पैसा देते समय उचित सावधानी नहीं बरती।'

पत्र के अनुसार, समूह ने स्टॉक ट्रेडिंग, आईपीओ आवंटन, ओटीसी ट्रेड और तथाकथित 'क्वांटिटेटिव फंड' के माध्यम से असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया। इसमें कहा गया है कि वे डीबीएस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे थे, जिसे (उनके अनुसार) भारत सरकार और एसईबीआई द्वारा खुदरा निवेशकों को शिक्षित करने और अच्छा पैसा कमाने में मदद करने के लिए अधिकृत किया गया है।

पत्र में कहा गया है कि बढ़ा-चढ़ाकर मुनाफा दिखाने के लिए फर्जी डैशबोर्ड बनाए गए थे, जिससे धीरे-धीरे निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ और उन्हें बड़ी रकम जमा करने के लिए प्रेरित किया गया।

चहल ने दावा किया कि उन पर बार-बार मुनाफे को दोबारा निवेश करने का दबाव डाला गया और बाद में उनसे अपना पैसा निकालने के लिए भारी 'सेवा शुल्क', 'कर' और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया, जो कई करोड़ रुपये का था। पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैंक के माध्यम से सभी भुगतान करने के बावजूद, निकासी की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घोटाला अत्यधिक संगठित था, जिसमें कई बैंक खाते और व्यक्ति शामिल थे, और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे धन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करें या मामले को पंजाब पुलिस के विशेषज्ञ प्रकोष्ठ या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दें।

गहरी पीड़ा, आर्थिक रूप से बर्बादी और भावनात्मक आघात व्यक्त करते हुए, चहल ने लिखा कि वह तबाह और शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने अपने परिवार और सहकर्मियों से माफी मांगी।

उन्होंने लिखा, 'मुझे बेहद खेद है, श्रीमान्, अपने परिवार को तबाह करने के अलावा, मैंने पंजाब पुलिस पर भी सवालिया निशान लगा दिया है, जिसका अपना अधिकारी बरती जाने वाली सावधानी का ध्यान नहीं रख सका।' उन्होंने कहा कि कथित ठगों के अलावा, उनके इस फैसले के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। पुलिस ने कहा कि घटना और कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं और पत्र, बैंक लेनदेन और डिजिटल साक्ष्यों का परीक्षण कर रहे हैं।

