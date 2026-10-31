इंदिरा गांधी की गोद में राहुल, बगल में बैठीं छोटी सी प्रियंका; पुण्य तिथि पर यूं किया याद
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उनके साथ बचपन की तस्वीर भी शेयर की।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 42वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी और अपनी बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें याद किया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदिरा गांधी के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश के प्रति उनका समर्पण, उनका बलिदान, उनसे मिले सबक और उनके दिए मूल्य हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपनी बचपन की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है।
राहुल गांधी ने भी शेयर की तस्वीर
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी गोद में वह खुद बैठे हैं। उन्होंने लिखा, आपकी गोद में बैठना और आपके दोनों हाथ पकड़ लेना, आपकी आवाज सुनना। मुझे सब याद आ रहा है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अम्रतम गमय। ओम शांतिः। आपने मुझे जो तोहफा दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता।
31 अक्टूबर को मारी गई थी गोली
इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को नई दिल्ली में उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक और फिर जनवरी 1980 से अपनी मृत्यु तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी को उनकी सख्त छवि और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। 1971 में उनके समय में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाते हुए बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई थी।
सरदार पटेल को भी याद किया
राहुल गांधी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 'एक्स' पर कहा, ''भारत के प्रथम गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।''गांधी ने कहा, 'एकता के सूत्रधार और आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में उन्होंने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की मजबूत नींव रखी। उनके आदर्श सदैव हमारे लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे।''
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नायकों में से एक सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारत में विलय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें लौह पुरूष के नाम से जाना जाता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें